Проект «Трибунал» разоблачил высокопоставленного националиста ВСУ

03 апреля 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Полковник ВСУ Алексей Майстренко принимал участие в бомбежке жилых домов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полковник ВСУ Алексей Майстренко, обвиняемый СК России в геноциде русскоязычного населения, принимал участие в бомбежке жилых домов и использовал мирных жителей как живой щит. Соответствующие данные приводит общественный проект «Трибунал», который создали российские журналисты, историки и общественники для выявления имен украинских националистов, которые участвовали в геноциде населения Донбасса. «Очередной военный преступник — командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Алексей Майстренко. Прославился тем, что прикрывался на Донбассе мирными людьми как „живым щитом“, а также отдавал преступные приказы по обстрелу гражданского населения. 7 и 20 июля 2019 года отдал приказы о проведении обстрелов домов в Первомайске, в результате чего пострадало 8 человек, в том числе 2 детей (одна женщина погибла). Более того, он расположил 12 гаубиц „Гвоздика“, из которых вел обстрел, за спинами мирных жителей в дачном секторе Попасной», — сообщили в telegram-канале «Трибунала». Ранее Следственный комитет России в рамках денацификации Украины предъявил 22 лицам обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения. Среди них бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Полковник ВСУ Алексей Майстренко, обвиняемый СК России в геноциде русскоязычного населения, принимал участие в бомбежке жилых домов и использовал мирных жителей как живой щит. Соответствующие данные приводит общественный проект «Трибунал», который создали российские журналисты, историки и общественники для выявления имен украинских националистов, которые участвовали в геноциде населения Донбасса. «Очередной военный преступник — командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Алексей Майстренко. Прославился тем, что прикрывался на Донбассе мирными людьми как „живым щитом“, а также отдавал преступные приказы по обстрелу гражданского населения. 7 и 20 июля 2019 года отдал приказы о проведении обстрелов домов в Первомайске, в результате чего пострадало 8 человек, в том числе 2 детей (одна женщина погибла). Более того, он расположил 12 гаубиц „Гвоздика“, из которых вел обстрел, за спинами мирных жителей в дачном секторе Попасной», — сообщили в telegram-канале «Трибунала». Ранее Следственный комитет России в рамках денацификации Украины предъявил 22 лицам обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения. Среди них бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.