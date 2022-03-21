Соцопрос: россияне изменили отношение к спецоперации на Украине

21 марта 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Согласно данным сервиса социальных опросов V-Project, все больше россиян считают, что Россия завершает 8-летнюю войну, которую вели на Украине националисты. Согласных с этим утверждением, исходя из последнего исследования, — 71,1%. Это на 4,5% больше, чем в начале марта 2022 года, говорится на официальном сайте сервиса соцопросов. «Более 71% респондентов считают, что да, такой процесс происходит прямо сейчас, около 17% „скорее не согласны“ с этим. В начале проведения исследования — 3 марта — количество „скорее не согласных с утверждением“ было почти 24%, а сейчас снизилось на 7%: степень согласия растет», — отмечается в данных. Россияне также ответили на вопрос о возможности достижения мира с Украиной без начала спецоперации по денацификации украинской власти. «Около 70% людей скорее согласны с тем, что мира с соседями нельзя было достигнуть без ее проведения, только 13% пользователей уверены в обратном», — говорится в информации. Исследование проводилось среди 13,9 тысяч человек. Метод — онлайн-опрос по потоковой выборке. Всем опрошенным больше 18 лет, они проживают в России. Ранее Фонд общественного мнения также провел опрос. По его итогам включение Крыма в состав РФ восемь лет остается одним из главных успехов внешней политики России, считает большинство опрошенных граждан РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики.