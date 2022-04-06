Депутат Госдумы обвинил МОК в давлении на спортивный суд CAS

МОК давит на международные спортивные федерации для принятия решения об отстранении спортсменов из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Спортивный арбитражный суд (CAS) принимает политизированные решения, которые подвергаются давлению со стороны Международного олимпийского комитета. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Все спорные вопросы в спорте должны решаться через CAS, которой в свою очередь, к сожалению, сейчас доказывает свою некомпетентность в том, что суд принимает политизированные решения, основанные на давлении со стороны МОК. Чтобы восстановить наши организации мы обратимся туда, это однозначно, но я не понимаю их аргументы. Ни у одной федерации в уставе не написано, что можно исключить по политическим мотивам наши национальные федерации, поэтому причины отстранения непонятны», — сказал Дмитрий Свищев.

Депутат Госдумы подчеркнул, что многие спортивные федерации сильно зависят от мнения МОК. «Сейчас очень неприятная тенденция отстранения наших национальных федераций по многим видам спорта от международной семьи. Либо приостанавливают членство федерации, либо вообще исключают. Наиболее сильные федерации держат этот удар, но это давление, в виде настоятельной просьбы [главы МОК] Томаса Баха по отношению к международным федерациям, где он рекомендует его услышать и не приглашать российских спортсменом для участия в соревнованиях», — отметил он.

Многие иностранные спортсмены хотят, чтобы на соревнованиях присутствовали россияне, добавил парламентарий. «В лыжных гонках за нас даже норвежцы вступаются и говорят, что хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях. Они понимают, что рекорды рождаются в конкуренции. Если сейчас убрать россиян, то с кем они будут бороться? Сами с собой? Из последних новостей французский биатлонист Симон Фуркад», — подытожил собеседник агентства.

Страны Запада ввели против РФ санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. Так, Россию не допустили до Паралимпиады в Пекине, а национальную команду по футболу отстранили от матчей отборочного цикла чемпионата мира-2022.

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