«Ведомости» раскрыли детали переговоров Украины и России

04 апреля 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Россия обсуждает с Украиной ее политическое устройство Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между делегациями России и Украины разделили на четыре основные направления, обсуждается размер украинской армии, ее устройство и границы, а также внеблоковый статус страны. Об этом сообщили источник «Ведомостей», знакомый с некоторыми аспектами процесса, и собеседник, близкий к администрации президента. Обсуждение внеблокового статуса Украины предполагает вопрос, может ли она вступать в НАТО. Пока нет согласия об этом между сторонами. По вопросу демилитаризации Киев настаивает на сохранении текущей численности войск, сообщает издание со ссылкой на источник. Что касается политического устройства Украины, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что по этому вопросу есть разногласия, потому что РФ будет настаивать на устранении праворадикальных политических группировок. Наиболее сложным на переговорах, по данным инсайдеров, является обсуждение границ Украины: по этому вопросу пока нет признаков компромисса. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. На фоне этого делегации стран проводят серию переговоров, но пока не пришли к общему мнению. Участники со стороны Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее помощник президента РФ заявлял, что делегация Украины на переговорах стала реалистичнее обсуждать вопросы о нейтральном статусе и безъядерном статусе, передает телеканал 360. По его словам, позиция России по Крыму и Донбассу неизменна, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры между делегациями России и Украины разделили на четыре основные направления, обсуждается размер украинской армии, ее устройство и границы, а также внеблоковый статус страны. Об этом сообщили источник «Ведомостей», знакомый с некоторыми аспектами процесса, и собеседник, близкий к администрации президента. Обсуждение внеблокового статуса Украины предполагает вопрос, может ли она вступать в НАТО. Пока нет согласия об этом между сторонами. По вопросу демилитаризации Киев настаивает на сохранении текущей численности войск, сообщает издание со ссылкой на источник. Что касается политического устройства Украины, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что по этому вопросу есть разногласия, потому что РФ будет настаивать на устранении праворадикальных политических группировок. Наиболее сложным на переговорах, по данным инсайдеров, является обсуждение границ Украины: по этому вопросу пока нет признаков компромисса. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. На фоне этого делегации стран проводят серию переговоров, но пока не пришли к общему мнению. Участники со стороны Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее помощник президента РФ заявлял, что делегация Украины на переговорах стала реалистичнее обсуждать вопросы о нейтральном статусе и безъядерном статусе, передает телеканал 360. По его словам, позиция России по Крыму и Донбассу неизменна, сообщает RT.