Пермские города признаны одними из лучших в стране

Пермь набрала в рейтинге 191 балл Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Минстрой России и ДОМ.РФ опубликовали результаты индекса качества городской среды за 2021 год. В топ населенных пунктов России с благоприятной городской средой включены сразу шесть городов Пермского края. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«По итогам прошлого года доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов — до 44%. В их число включены шесть городов Прикамья — Пермь, Губаха, Березники, Горнозаводск, Оса и Очер», — сообщается на сайте. Всего по России таких городов — 490.

Индекс формируется на основе 36 индикаторов, разделенных на шесть основных типов: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, набережные, зеленые территории, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый тип оценивается по шести показателям: комфорт, безопасность, экологичность, разнообразие и идентичность, эффективность органов власти и современность среды. Показатели оцениваются по десятибалльной шкале и суммируются. Максимальное значение — 360 баллов. Пермь в рейтинге набрала 191.

Также Минстрой РФ составляет рейтинг «умных» городов, который оценивает цифровизацию городского хозяйства и цифровую трансформацию населенных пунктов. В 2020 году Пермь вошла в топ-10 крупнейших «умных» городов РФ. Среди лидеров в своих категориях также оказались: Соликамск, Чайковский, Нытва, Березники.