В Индустриальном районе Перми до декабря ограничат движение на двух участках

Работы будут вестись в районе новостроек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В период с 25 ноября по декабрь в Индустриальном районе Перми будут введены ограничения на движение транспорта на двух участках улиц в связи со строительством новых домов. Об этом свидетельствуют распоряжения, опубликованные Министерством транспорта Пермского края.

«Так, с полуночи 25 ноября на протяжении двух недель будет ограничено движение по улице Рязанской — на отрезке от улицы Карпинского до дома 112а по улице Карпинского. Меры принимаются для обеспечения безопасности на дорогах во время строительно-монтажных работ, которые проводит компания „Реконструкция инженерных коммуникаций“», — сказано в документе.

Ограничения затронут район строящегося дома 114а по улице Карпинского (СЗ «ОМД») и жилой комплекс «Триумф Квартал II» (улица Карпинского, 112/1). Полное восстановление движения планируется с 00:00 8 декабря.

