Общество

Транспорт

В Индустриальном районе Перми до декабря ограничат движение на двух участках

С 25 декабря в Перми введут запрет для водителей на двух улицах из-за стройки
25 ноября 2025 в 15:24
Работы будут вестись в районе новостроек

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В период с 25 ноября по декабрь в Индустриальном районе Перми будут введены ограничения на движение транспорта на двух участках улиц в связи со строительством новых домов. Об этом свидетельствуют распоряжения, опубликованные Министерством транспорта Пермского края. 

«Так, с полуночи 25 ноября на протяжении двух недель будет ограничено движение по улице Рязанской — на отрезке от улицы Карпинского до дома 112а по улице Карпинского. Меры принимаются для обеспечения безопасности на дорогах во время строительно-монтажных работ, которые проводит компания „Реконструкция инженерных коммуникаций“», — сказано в документе. 

Ограничения затронут район строящегося дома 114а по улице Карпинского (СЗ «ОМД») и жилой комплекс «Триумф Квартал II» (улица Карпинского, 112/1). Полное восстановление движения планируется с 00:00 8 декабря.

Кроме того, с 24:00 25 ноября (то есть с 00:00 26 ноября) до 23:00 15 декабря будет ограничено движение на участке улицы Советской Армии — от улицы Карпинского до строящегося дома 95 (СЗ «ПМД-Ераничи 2»). Работы по переустройству инженерных коммуникаций выполнит компания «Санспецстрой».

