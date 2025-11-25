В Индустриальном районе Перми до декабря ограничат движение на двух участках
Работы будут вестись в районе новостроек
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В период с 25 ноября по декабрь в Индустриальном районе Перми будут введены ограничения на движение транспорта на двух участках улиц в связи со строительством новых домов. Об этом свидетельствуют распоряжения, опубликованные Министерством транспорта Пермского края.
«Так, с полуночи 25 ноября на протяжении двух недель будет ограничено движение по улице Рязанской — на отрезке от улицы Карпинского до дома 112а по улице Карпинского. Меры принимаются для обеспечения безопасности на дорогах во время строительно-монтажных работ, которые проводит компания „Реконструкция инженерных коммуникаций“», — сказано в документе.
Ограничения затронут район строящегося дома 114а по улице Карпинского (СЗ «ОМД») и жилой комплекс «Триумф Квартал II» (улица Карпинского, 112/1). Полное восстановление движения планируется с 00:00 8 декабря.
Кроме того, с 24:00 25 ноября (то есть с 00:00 26 ноября) до 23:00 15 декабря будет ограничено движение на участке улицы Советской Армии — от улицы Карпинского до строящегося дома 95 (СЗ «ПМД-Ераничи 2»). Работы по переустройству инженерных коммуникаций выполнит компания «Санспецстрой».
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!