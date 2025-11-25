Губернатор Махонин сократил время продажи алкоголя в Пермском крае
Алкомаркеты будут закрываться раньше
В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин ужесточил ограничения розничной продажи алкоголя. С марта 2026 года купить горячительные напитки можно будет только с 8:00 до 22:00. Пока продажа разрешена до 23:00.
«На территории Пермского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22:00 до 08:00 по местному времени. За исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — следует из постановления правительства Пермского края. Документ вступает в силу с 1 марта 2026 года.
На данный момент в Пермском крае продажа алкоголя запрещена в магазинах с 23:00 до 08:00. Также запрет вводится в праздничные дни, например, 9 мая, 1 июня, 12 июня и другие.
