Губернатор Махонин сократил время продажи алкоголя в Пермском крае

В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин ужесточил ограничения розничной продажи алкоголя. С марта 2026 года купить горячительные напитки можно будет только с 8:00 до 22:00. Пока продажа разрешена до 23:00.

«На территории Пермского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22:00 до 08:00 по местному времени. За исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — следует из постановления правительства Пермского края. Документ вступает в силу с 1 марта 2026 года.