Врач Токарев: кофе защищает от диабета и болезни Паркинсона

05 апреля 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Зерновой кофе без сахара и молока обладает противовоспалительным эффектом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зерновой кофе без сахара и молока помогает в профилактике болезни Паркинсона (медленно прогрессирующее неврологическое заболевание) и атеросклероза (отложения холестерина в стенке сосудов). Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Кофе обладает активным превентивным эффектом в плане защиты от метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств. Защитный эффект напитка ярко выражен в отношении болезни Паркинсона и атеросклероза. Кофеин, по данным канадских ученых, снижает содержание белка PCSK9 в крови, что помогает печени выводить из крови „плохой“ холестерин. Другие компоненты кофе оказывают антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Конечно, это касается натурального зернового кофе без добавок сахара и молока и в умеренных дозах — не больше 3-4 чашек в день», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, кофеин также в небольших количествах полезен детям. «Появились данные, что кофеин полезен при синдроме дефицита внимания и гиперреактивности у детей. Но начинать пить собственно кофе лучше все же с подросткового возраста — с 16-18 лет», — подчеркнул Токарев. Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что бронекофе помогает в улучшении сердечно-сосудистой деятельности организма. Этот напиток готовится с добавлением различных масел. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зерновой кофе без сахара и молока помогает в профилактике болезни Паркинсона (медленно прогрессирующее неврологическое заболевание) и атеросклероза (отложения холестерина в стенке сосудов). Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Кофе обладает активным превентивным эффектом в плане защиты от метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств. Защитный эффект напитка ярко выражен в отношении болезни Паркинсона и атеросклероза. Кофеин, по данным канадских ученых, снижает содержание белка PCSK9 в крови, что помогает печени выводить из крови „плохой“ холестерин. Другие компоненты кофе оказывают антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Конечно, это касается натурального зернового кофе без добавок сахара и молока и в умеренных дозах — не больше 3-4 чашек в день», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, кофеин также в небольших количествах полезен детям. «Появились данные, что кофеин полезен при синдроме дефицита внимания и гиперреактивности у детей. Но начинать пить собственно кофе лучше все же с подросткового возраста — с 16-18 лет», — подчеркнул Токарев. Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что бронекофе помогает в улучшении сердечно-сосудистой деятельности организма. Этот напиток готовится с добавлением различных масел.