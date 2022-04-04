Погибший на Украине свердловчанин мечтал стать врачом

04 апреля 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Службу в медроте Антон Буньков считал полезной для дальнейшей учебы и работы Фото: соцсети Антона Бунькова новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец поселка Первомайский (Пышминский район, Свердловская область) 21-летний Антон Буньков, погибший в ходе спецоперации РФ на Украине, мечтал стать врачом. А летом он должен был жениться, рассказали URA.RU классный руководитель молодого человека и его друзья. «Антоша всегда учился с удовольствием, но отличником не был. Всегда мечтал быть медиком. Хотел пойти на акушера, но после девятого класса на эту специальность не брали. Поэтому пошел на медбрата. Окончил медколледж в Екатеринбурге. После он прошел срочную службу по своей специальности. Антоше очень нравилась его профессия, и он с удовольствием служил в медроте. Это была хорошая практика, которая пригодилась бы ему в дальнейшей учебе, которую он хотел продолжить», — рассказала руководитель класса, в котором учился молодой человек, Ольга Кочнова. Одноклассница военнослужащего и одна из его друзей Юлия Уреева также подтвердила упорство парня и его мечту добиться успехов в медицине: «Антон любил ОБЖ, биологию (как раз ее я у него и списывала). Он ездил на соревнования по ОБЖ, где была тема первой помощи человеку. В итоге, в поселке после выпуска из колледжа даже ставил уколы соседке», — вспомнила Юлия. Будущий военнослужащий в классе был почти самым младшим. По словам учителя Бунькова и одноклассников, он был очень добрым, отзывчивым и ласковым. Всегда улыбался и шутил, никогда ни в чем никому не отказывал, играл в спектаклях, пел песни с классом, участвовал во всех соревнованиях. «Мы все помним его только светлым, очень чистым и даже, наверное, наивным мальчиком. У меня с ним остались теплые отношения. В нашем классе было принято при встрече обниматься. Это была у нас норма, которая сохранилась до сих пор», — подчеркнула Ольга Кочнова. После медицинского колледжа Антон Буньков проходил срочную службу в Чебаркуле (Челябинская область). Он умер 23 марта на Украине, когда вытаскивал военных из-под огня. Ему удалось спасти двоих парней. А сам он погиб от осколков мины. Молодого человека похоронили 2 марта на Боровлянском кладбище в Пышминском городском округе. До конца контракта парня оставалось несколько месяцев. Известно, что летом у него должна была быть свадьба. Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Глава РФ подчеркивал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. 4 апреля командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин наградил за боевые заслуги военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уроженец поселка Первомайский (Пышминский район, Свердловская область) 21-летний Антон Буньков, погибший в ходе спецоперации РФ на Украине, мечтал стать врачом. А летом он должен был жениться, рассказали URA.RU классный руководитель молодого человека и его друзья. «Антоша всегда учился с удовольствием, но отличником не был. Всегда мечтал быть медиком. Хотел пойти на акушера, но после девятого класса на эту специальность не брали. Поэтому пошел на медбрата. Окончил медколледж в Екатеринбурге. После он прошел срочную службу по своей специальности. Антоше очень нравилась его профессия, и он с удовольствием служил в медроте. Это была хорошая практика, которая пригодилась бы ему в дальнейшей учебе, которую он хотел продолжить», — рассказала руководитель класса, в котором учился молодой человек, Ольга Кочнова. Одноклассница военнослужащего и одна из его друзей Юлия Уреева также подтвердила упорство парня и его мечту добиться успехов в медицине: «Антон любил ОБЖ, биологию (как раз ее я у него и списывала). Он ездил на соревнования по ОБЖ, где была тема первой помощи человеку. В итоге, в поселке после выпуска из колледжа даже ставил уколы соседке», — вспомнила Юлия. Будущий военнослужащий в классе был почти самым младшим. По словам учителя Бунькова и одноклассников, он был очень добрым, отзывчивым и ласковым. Всегда улыбался и шутил, никогда ни в чем никому не отказывал, играл в спектаклях, пел песни с классом, участвовал во всех соревнованиях. «Мы все помним его только светлым, очень чистым и даже, наверное, наивным мальчиком. У меня с ним остались теплые отношения. В нашем классе было принято при встрече обниматься. Это была у нас норма, которая сохранилась до сих пор», — подчеркнула Ольга Кочнова. После медицинского колледжа Антон Буньков проходил срочную службу в Чебаркуле (Челябинская область). Он умер 23 марта на Украине, когда вытаскивал военных из-под огня. Ему удалось спасти двоих парней. А сам он погиб от осколков мины. Молодого человека похоронили 2 марта на Боровлянском кладбище в Пышминском городском округе. До конца контракта парня оставалось несколько месяцев. Известно, что летом у него должна была быть свадьба. Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Глава РФ подчеркивал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. 4 апреля командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин наградил за боевые заслуги военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине.