В Южной Осетии заявили о готовности повторить судьбу Крыма

05 апреля 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

В Южной Осетии может пройти референдум о вхождении в состав РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Южная Осетия готова взять пример с Крыма и войти в состав России. С таким заявлением выступил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. «Южная Осетия всегда стремилась в Российскую Федерацию, потому что осетины, южные осетины, считают Россию своей исторической родиной. Здесь я абсолютно никакой разницы не вижу с Крымом. Крым возвратился домой, и сегодня, я думаю, настало время, чтобы Южная Осетия тоже возвратилась домой», — заявил РИА «Новости» Анатолий Бибилов. По словам Бибилова, проходят консультации с Россией по этому поводу. Референдум может пройти после 10 апреля, сообщил он. Южная Осетия пыталась неоднократно вернуться в состав России, это было в 30-е, 50-е, 80-е, 90- годы и вплоть до 2008 года, заявил Бибилов. Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума среди граждан полуострова. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. Россия признала ее независимость. В конце марта Бибилов заявил о планах вхождения территории в состав РФ, передает «Ридус». В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики, но пока не предпринималось юридических шагов по этому поводу. Грузия и США выступили против инициативы Южной Осетии провести референдум, сообщает «Утро.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южная Осетия готова взять пример с Крыма и войти в состав России. С таким заявлением выступил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. «Южная Осетия всегда стремилась в Российскую Федерацию, потому что осетины, южные осетины, считают Россию своей исторической родиной. Здесь я абсолютно никакой разницы не вижу с Крымом. Крым возвратился домой, и сегодня, я думаю, настало время, чтобы Южная Осетия тоже возвратилась домой», — заявил РИА «Новости» Анатолий Бибилов. По словам Бибилова, проходят консультации с Россией по этому поводу. Референдум может пройти после 10 апреля, сообщил он. Южная Осетия пыталась неоднократно вернуться в состав России, это было в 30-е, 50-е, 80-е, 90- годы и вплоть до 2008 года, заявил Бибилов. Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума среди граждан полуострова. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. Россия признала ее независимость. В конце марта Бибилов заявил о планах вхождения территории в состав РФ, передает «Ридус». В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики, но пока не предпринималось юридических шагов по этому поводу. Грузия и США выступили против инициативы Южной Осетии провести референдум, сообщает «Утро.ру».