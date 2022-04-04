04 апреля 2022

В Челябинске в овраге нашли тело школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин скорой помощи от благотворительного фонда РМК региональной системе здравоохранения. Челябинск, скорая помощь
Причину смерти подростка установят эксперты Фото:

В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. Тело подростка нашли в овраге около дома, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело мальчика в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова увидели жители дома вечером 4 апреля. Внешне никаких признаков насилия на теле ребенка не было, жители подумали, что он может быть жив и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть», — рассказал источник сайта.

Мальчик учился в восьмом классе расположенной неподалеку школы. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.

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В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. Тело подростка нашли в овраге около дома, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело мальчика в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова увидели жители дома вечером 4 апреля. Внешне никаких признаков насилия на теле ребенка не было, жители подумали, что он может быть жив и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть», — рассказал источник сайта. Мальчик учился в восьмом классе расположенной неподалеку школы. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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