В Челябинске в овраге нашли тело школьника

В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. Тело подростка нашли в овраге около дома, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Тело мальчика в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова увидели жители дома вечером 4 апреля. Внешне никаких признаков насилия на теле ребенка не было, жители подумали, что он может быть жив и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть», — рассказал источник сайта.
Мальчик учился в восьмом классе расположенной неподалеку школы. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.
В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. Тело подростка нашли в овраге около дома, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело мальчика в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова увидели жители дома вечером 4 апреля. Внешне никаких признаков насилия на теле ребенка не было, жители подумали, что он может быть жив и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть», — рассказал источник сайта. Мальчик учился в восьмом классе расположенной неподалеку школы. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.