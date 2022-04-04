В Челябинске в овраге нашли тело школьника

05 апреля 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Причину смерти подростка установят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. Тело подростка нашли в овраге около дома, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело мальчика в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова увидели жители дома вечером 4 апреля. Внешне никаких признаков насилия на теле ребенка не было, жители подумали, что он может быть жив и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть», — рассказал источник сайта. Мальчик учился в восьмом классе расположенной неподалеку школы. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. Тело подростка нашли в овраге около дома, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело мальчика в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова увидели жители дома вечером 4 апреля. Внешне никаких признаков насилия на теле ребенка не было, жители подумали, что он может быть жив и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть», — рассказал источник сайта. Мальчик учился в восьмом классе расположенной неподалеку школы. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.