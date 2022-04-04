В Звериноголовском районе разыскивают семилетнего ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Звериноголовское (Курганская область) разыскивают семилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома днем 4 апреля на прогулку и до настоящего времени не вернулся, сообщает региональная поисковая группа «Лиза Алерт».

«Пропал ребенок, Петр Очнев 2014 года рождения. Днем 04 апреля 2022 года ушел на прогулку и не вернулся. Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Одежда: красная куртка, камуфлированные штаны, черные резиновые сапоги, темно-синяя шапка-балаклава», — говорится в сообщении поисковой группы «Лиза Алерт».

Региональный представитель поисковой группы «Лиза Алерт» Константин Чагин сообщил URA.RU, что поиски ведутся полицией, МЧС и местными жителями. Экипажи поискового отряда «Лиза Алерт» готовятся на выезд из Кургана в Звериноголовский район. В пресс-службе УМВД по Курганской области подтвердили информацию. «Семья мальчика на учете в полиции не состоит. На данный момент создано несколько поисковых групп. Для оказания помощи в район выехали сотрудники уголовного розыска регионального УМВД, специализирующиеся на розыске пропавших», — сообщили в ведомстве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении #Очнева Петра, просим позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска: Дигри (Наталья) 89226770544 Парадокс (Артем) 89226770553, Белка (Наталья) 89088391209.

В селе Звериноголовское пропал семилетний мальчик. Идет поиск ребенка фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт», «ВКонтакте»