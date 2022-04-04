Власти потратят миллионы рублей для продвижения пермских товаров

Предприниматели смогут представить свои товары в рамках проекта «Покупай пермское» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае власти направят более 6 млн. рублей на продвижение пермских товаров и услуг. Об этом говорится в техзадании, размещенном на сайте министерства промышленности и торговли края. В нем сказано, что субсидия из регионального бюджета будет предоставлена «некоммерческой организации», какой именно — не уточняется.

«Утвердить техзадание для реализации мероприятия «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров, услуг работ, производимых (оказываемых) на территории Пермского края», — говорится в документе. Указано, что продвигать пермские товары предполагается в рамках реализации проекта «Покупай пермское».

Так, в рамках мероприятия планируются торгово-закупочные сессии с крупными торговыми сетями («Магнит», «Лента», «Пятерочка», «Монетка»), проведение открытого чемпионата пиццайоло [мастер по приготовлению пиццы — прим.ред.], участие предпринимателей во всероссийском конкурсе красоты, организация и проведение крупных стрит-фуд фестивалей, проведение фестивалей в ТЦ, ТРЦ и ТРК и, проведение в торговых и торгово-развлекательных центрах ярмарок народного потребления.

На сайте проекта «Покупай пермское» отмечается, что его задача — поддержка компаний Пермского края. Курирует проект вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты, экс-министр сельского хозяйства края Елена Гилязова.