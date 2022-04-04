В Челябинске 5 апреля начался ямочный ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на парковке провалился асфальт. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В пресс-службе администрации города сообщили, что возьмут ситуацию на контроль.

«Тернопольская, 4. Провалился асфальт прямо на парковке. Одну машину уже вытащили, вторая пока стоит на месте провала», — рассказал очевидец.

В пресс-службе администрации города сообщили, что проконтролируют устранение провала и обеспечение безопасности граждан. Ранее стало известно, что с 5 апреля в городе стартовал ямочный ремонт автомобильных дорог горячим асфальтом.

Мэр заявила, что работы начались на Копейском шоссе, улице Рождественского под путепроводами, улице Гагарина на отрезке от улицы Шота Руставели до улицы Новороссийской. График будет постоянно обновляться. Котова добавила, что с наступлением устойчивого тепла в Челябинске начнется полномасштабный ремонт и строительство дорог. Ранее власти заявили, что этот ремонт начнется в середине апреля.

Обновлено в 15:45

«Это работы, которые проводит МРСК. Будет поставлено ограждение, сделаю подсыпку», — уточнили в мэрии.

Асфальт ушел под землю на парковке читатель URA.RU