Мэр Челябинска дала старт ямочному ремонту дорог

Наталья Котова рассказала, как будет идти ремонт дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 5 апреля начался ямочный ремонт автомобильных дорог горячим асфальтом. Об этом сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

«Запущен первый асфальтобетонный завод. До 12 апреля будет запущен второй», — уточнила глава города в своем в своем telegram-канале.

Мэр заявила, что работы начались на Копейском шоссе, улице Рождественского под путепроводами, улице Гагарина на отрезке от улицы Шота Руставели до улицы Новороссийской. График будет постоянно обновляться.

Котова добавила, что с наступлением устойчивого тепла в Челябинске начнется полномасштабный ремонт и строительство дорог. Ранее власти заявили, что этот ремонт начнется в середине апреля.