04 апреля 2022

Мэр Челябинска дала старт ямочному ремонту дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер и Наталья Котова в тренировочной квартире для инвалидов. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова рассказала, как будет идти ремонт дорог Фото:

В Челябинске с 5 апреля начался ямочный ремонт автомобильных дорог горячим асфальтом. Об этом сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

«Запущен первый асфальтобетонный завод. До 12 апреля будет запущен второй», — уточнила глава города в своем в своем telegram-канале.

Мэр заявила, что работы начались на Копейском шоссе, улице Рождественского под путепроводами, улице Гагарина на отрезке от улицы Шота Руставели до улицы Новороссийской. График будет постоянно обновляться.

Котова добавила, что с наступлением устойчивого тепла в Челябинске начнется полномасштабный ремонт и строительство дорог. Ранее власти заявили, что этот ремонт начнется в середине апреля.

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В Челябинске с 5 апреля начался ямочный ремонт автомобильных дорог горячим асфальтом. Об этом сообщила мэр Челябинска Наталья Котова. «Запущен первый асфальтобетонный завод. До 12 апреля будет запущен второй», — уточнила глава города в своем в своем telegram-канале. Мэр заявила, что работы начались на Копейском шоссе, улице Рождественского под путепроводами, улице Гагарина на отрезке от улицы Шота Руставели до улицы Новороссийской. График будет постоянно обновляться. Котова добавила, что с наступлением устойчивого тепла в Челябинске начнется полномасштабный ремонт и строительство дорог. Ранее власти заявили, что этот ремонт начнется в середине апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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