28 марта 2022

В Челябинске объявили о начале большого ремонта дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги, комсомольский проспект
Масштабные дорожные работы в Челябинске начнутся с середины апреля Фото:

Полномасштабный ремонт дорог и запуск асфальтобенных заводов в Челябинске ориентировочно начнется 11—13 апреля. Об этом сообщил 29 марта на аппаратном совещании курирующий дорожное хозяйство и транспорт вице-мэр Андрей Ксензов.

«Предварительно подрядчики намерены запустить асфальтобетонные заводы 11—13 апреля. Ожидается, что с этого времени теплая погода будет стабильной и позволит начать дорожные работы», — доложил чиновник мэру Наталье Котовой в ходе заседания, транслирующего на YouTube-канале администрации.

Пока, по словам главного челябинского дорожника, температура колеблется около нулевой отметки. Такая погода позволяет вести уборку улиц, а также текущий ямочный ремонт.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полномасштабный ремонт дорог и запуск асфальтобенных заводов в Челябинске ориентировочно начнется 11—13 апреля. Об этом сообщил 29 марта на аппаратном совещании курирующий дорожное хозяйство и транспорт вице-мэр Андрей Ксензов. «Предварительно подрядчики намерены запустить асфальтобетонные заводы 11—13 апреля. Ожидается, что с этого времени теплая погода будет стабильной и позволит начать дорожные работы», — доложил чиновник мэру Наталье Котовой в ходе заседания, транслирующего на YouTube-канале администрации. Пока, по словам главного челябинского дорожника, температура колеблется около нулевой отметки. Такая погода позволяет вести уборку улиц, а также текущий ямочный ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...