В Челябинске объявили о начале большого ремонта дорог

Масштабные дорожные работы в Челябинске начнутся с середины апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномасштабный ремонт дорог и запуск асфальтобенных заводов в Челябинске ориентировочно начнется 11—13 апреля. Об этом сообщил 29 марта на аппаратном совещании курирующий дорожное хозяйство и транспорт вице-мэр Андрей Ксензов.

«Предварительно подрядчики намерены запустить асфальтобетонные заводы 11—13 апреля. Ожидается, что с этого времени теплая погода будет стабильной и позволит начать дорожные работы», — доложил чиновник мэру Наталье Котовой в ходе заседания, транслирующего на YouTube-канале администрации.

Пока, по словам главного челябинского дорожника, температура колеблется около нулевой отметки. Такая погода позволяет вести уборку улиц, а также текущий ямочный ремонт.