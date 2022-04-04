04 апреля 2022

Пермский бизнес готов поставлять текстиль для всей России

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Посещение Русланом Гаттаровым копейских предприятий ООО «Интерпак», ООО ПТК «Союз-Полимер», Копейский машиностроительный завод. Копейск, ткацкий станок, ткач, производство полимерной ткани
Объем производства тканей планируют увеличить в 2-3 раза Фото:
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Группа компаний «Чайковский текстиль» в Пермском крае заявила, что может закрыть потребности российского рынка в тканях для школьной формы. Для этого планируется увеличить объем производства в 2-3 раза, сообщает сайт правительства региона.

«Компания „Чайковский текстиль“ заявила о готовности увеличить объемы производства тканей для школьной формы в 2-3 раза в целях закрытия потребностей внутреннего рынка», — сообщается на сайте. Из-за экономических санкций производители одежды начали испытывать проблемы с сырьем.

По словам представителей организации, сейчас на рынке в основном присутствуют очень дорогая импортная продукция или ткани низкого качества. Сейчас предприятие расширяет свой ассортимент и обеспечивает потребности внутреннего рынка. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что экономические санкции — это окно возможностей для местных производителей.

Из-за начавшейся военной спецоперации РФ на территории Украины, западные страны стали вводить экономические санкции в отношении России. В результате пострадали многие цепочки производств, товары по всей стране стали дорожать. Так, например, из-за прекращения поставок импортных деталей, в стране приостановила производство новых авто компания «АвтоВАЗ».

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Группа компаний «Чайковский текстиль» в Пермском крае заявила, что может закрыть потребности российского рынка в тканях для школьной формы. Для этого планируется увеличить объем производства в 2-3 раза, сообщает сайт правительства региона. «Компания „Чайковский текстиль“ заявила о готовности увеличить объемы производства тканей для школьной формы в 2-3 раза в целях закрытия потребностей внутреннего рынка», — сообщается на сайте. Из-за экономических санкций производители одежды начали испытывать проблемы с сырьем. По словам представителей организации, сейчас на рынке в основном присутствуют очень дорогая импортная продукция или ткани низкого качества. Сейчас предприятие расширяет свой ассортимент и обеспечивает потребности внутреннего рынка. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что экономические санкции — это окно возможностей для местных производителей. Из-за начавшейся военной спецоперации РФ на территории Украины, западные страны стали вводить экономические санкции в отношении России. В результате пострадали многие цепочки производств, товары по всей стране стали дорожать. Так, например, из-за прекращения поставок импортных деталей, в стране приостановила производство новых авто компания «АвтоВАЗ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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