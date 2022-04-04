Пермский бизнес готов поставлять текстиль для всей России

Объем производства тканей планируют увеличить в 2-3 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группа компаний «Чайковский текстиль» в Пермском крае заявила, что может закрыть потребности российского рынка в тканях для школьной формы. Для этого планируется увеличить объем производства в 2-3 раза, сообщает сайт правительства региона.

«Компания „Чайковский текстиль“ заявила о готовности увеличить объемы производства тканей для школьной формы в 2-3 раза в целях закрытия потребностей внутреннего рынка», — сообщается на сайте. Из-за экономических санкций производители одежды начали испытывать проблемы с сырьем.

По словам представителей организации, сейчас на рынке в основном присутствуют очень дорогая импортная продукция или ткани низкого качества. Сейчас предприятие расширяет свой ассортимент и обеспечивает потребности внутреннего рынка. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что экономические санкции — это окно возможностей для местных производителей.

Из-за начавшейся военной спецоперации РФ на территории Украины, западные страны стали вводить экономические санкции в отношении России. В результате пострадали многие цепочки производств, товары по всей стране стали дорожать. Так, например, из-за прекращения поставок импортных деталей, в стране приостановила производство новых авто компания «АвтоВАЗ».