В Кремле ответили на украинские провокации в Буче

Провокации в Буче являются «хорошо срежессированным трагическим шоу», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта ситуация нуждается в беспристрастном расследовании. Россия надеется на благоразумие лидеров западных стран, уточнил представитель Кремля.
«Нужно подумать, насколько возможно сейчас беспристрастное расследование, нейтральное, неангажированное. Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российских военных и российской стороны не просто являются беспочвенными, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. Мы еще раз призываем, в первую очередь, членов Совета безопасности ООН, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, подумать головой и сопоставить факты, понять, о каком чудовищном подлоге идет речь», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Ранее западные СМИ начали тиражировать видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Авторы ролика утверждали, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позже в Минобороны России объяснили, что видео является фейком и очередной провокацией украинских властей. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк предположил, что трагический инцидент приведет к тому, что России придется пересмотреть договоренности с Украиной.
Информационная война Украины и западных СМИ против России ведется на фоне спецоперации РФ по освобождению Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной специальной операции на Украине утром 24 февраля 2022 года.
Провокации в Буче являются «хорошо срежессированным трагическим шоу», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта ситуация нуждается в беспристрастном расследовании. Россия надеется на благоразумие лидеров западных стран, уточнил представитель Кремля. «Нужно подумать, насколько возможно сейчас беспристрастное расследование, нейтральное, неангажированное. Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российских военных и российской стороны не просто являются беспочвенными, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. Мы еще раз призываем, в первую очередь, членов Совета безопасности ООН, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, подумать головой и сопоставить факты, понять, о каком чудовищном подлоге идет речь», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее западные СМИ начали тиражировать видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Авторы ролика утверждали, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позже в Минобороны России объяснили, что видео является фейком и очередной провокацией украинских властей. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк предположил, что трагический инцидент приведет к тому, что России придется пересмотреть договоренности с Украиной. Информационная война Украины и западных СМИ против России ведется на фоне спецоперации РФ по освобождению Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной специальной операции на Украине утром 24 февраля 2022 года.