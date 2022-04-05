В Кремле ответили на украинские провокации в Буче

05 апреля 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков: члены ООН должны подумать головой над вопросом провокации в Буче Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провокации в Буче являются «хорошо срежессированным трагическим шоу», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта ситуация нуждается в беспристрастном расследовании. Россия надеется на благоразумие лидеров западных стран, уточнил представитель Кремля. «Нужно подумать, насколько возможно сейчас беспристрастное расследование, нейтральное, неангажированное. Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российских военных и российской стороны не просто являются беспочвенными, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. Мы еще раз призываем, в первую очередь, членов Совета безопасности ООН, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, подумать головой и сопоставить факты, понять, о каком чудовищном подлоге идет речь», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее западные СМИ начали тиражировать видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Авторы ролика утверждали, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позже в Минобороны России объяснили, что видео является фейком и очередной провокацией украинских властей. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк предположил, что трагический инцидент приведет к тому, что России придется пересмотреть договоренности с Украиной. Информационная война Украины и западных СМИ против России ведется на фоне спецоперации РФ по освобождению Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной специальной операции на Украине утром 24 февраля 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Провокации в Буче являются «хорошо срежессированным трагическим шоу», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта ситуация нуждается в беспристрастном расследовании. Россия надеется на благоразумие лидеров западных стран, уточнил представитель Кремля. «Нужно подумать, насколько возможно сейчас беспристрастное расследование, нейтральное, неангажированное. Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российских военных и российской стороны не просто являются беспочвенными, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. Мы еще раз призываем, в первую очередь, членов Совета безопасности ООН, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, подумать головой и сопоставить факты, понять, о каком чудовищном подлоге идет речь», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее западные СМИ начали тиражировать видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Авторы ролика утверждали, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позже в Минобороны России объяснили, что видео является фейком и очередной провокацией украинских властей. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк предположил, что трагический инцидент приведет к тому, что России придется пересмотреть договоренности с Украиной. Информационная война Украины и западных СМИ против России ведется на фоне спецоперации РФ по освобождению Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной специальной операции на Украине утром 24 февраля 2022 года.