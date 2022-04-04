России придется пересмотреть договоренности с Украиной из-за Бучи. Заявление политолога

05 апреля 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

На переговорах в Стамбуле Украина готова была пойти навстречу России Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может пересмотреть договорные позиции с Украиной после провокации в Буче. С таким предположением выступил первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. «Ситуация меняется и глобально, и локально. Локально мы видим провокацию в Буче, глобально — Запад снова хочет новую санкционную войну и отказ от импорта российских энергоносителей. Это может стать причиной для пересмотра и наших договорных позиций», — цитирует Данюка «Ридус». По его словам, после переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле произошел сдвиг, Киев показал готовность пойти Москве навстречу. Но затем президент Украины Владимир Зеленский «дезавуировал эти договоренности», высказался политолог. Политолог Павел Данилин заявлял, что переговоры в Стамбуле были важными, но стали только первым шагом на пути к заключению договора, который устроил бы Россию. «Первый контур готовности украинской стороны. Но только первый И тут, конечно, все зависит от наших солдат и от наших побед», — считает он. Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию. На фоне этого делегации стран неоднократно проводили переговоры для обсуждения ситуации, однако пока стороны не достигли согласия. В конце марта прошли переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что Украина выразила готовность отказа от ядерного оружия и от вступления в НАТО. На прошлой неделе в СМИ появились видео с трупами в городе Буча, на Украине обвинили российских военных в «массовых убийствах». В Минобороны России назвали эти заявления фейком. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предоставил в качестве доказательств видео, противоречащие заявлениям властей Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может пересмотреть договорные позиции с Украиной после провокации в Буче. С таким предположением выступил первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. «Ситуация меняется и глобально, и локально. Локально мы видим провокацию в Буче, глобально — Запад снова хочет новую санкционную войну и отказ от импорта российских энергоносителей. Это может стать причиной для пересмотра и наших договорных позиций», — цитирует Данюка «Ридус». По его словам, после переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле произошел сдвиг, Киев показал готовность пойти Москве навстречу. Но затем президент Украины Владимир Зеленский «дезавуировал эти договоренности», высказался политолог. Политолог Павел Данилин заявлял, что переговоры в Стамбуле были важными, но стали только первым шагом на пути к заключению договора, который устроил бы Россию. «Первый контур готовности украинской стороны. Но только первый И тут, конечно, все зависит от наших солдат и от наших побед», — считает он. Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию. На фоне этого делегации стран неоднократно проводили переговоры для обсуждения ситуации, однако пока стороны не достигли согласия. В конце марта прошли переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что Украина выразила готовность отказа от ядерного оружия и от вступления в НАТО. На прошлой неделе в СМИ появились видео с трупами в городе Буча, на Украине обвинили российских военных в «массовых убийствах». В Минобороны России назвали эти заявления фейком. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предоставил в качестве доказательств видео, противоречащие заявлениям властей Украины.