В Кремле объяснили, почему информация о ситуации в Буче — фейк

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Дмитрий Песков считает, что ситуация в Буче нужно обсудить на международном уровне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления о «массовых убийствах» в Буче в ходе спецоперации России на Украине являются фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этим материалам нельзя доверять. Нашими специалистами выявлены признаки видеоподлогов и фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Песков отметил, что эту тему стоит обсудить на самом высоком уровне и Россия выступала за диалог в Совбезе ООН, но инициативу заблокировали. Российские дипломаты продолжат работу по продвижению этой темы и РФ будет добиваться ее обсуждения на международном уровне, высказался Песков.

На Украине в конце февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации. В воскресенье появились сведения о «массовых убийствах» в Буче с обвинением российских военных. В Минобороны РФ опровергли данную информацию. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина не предоставила доказательств своих обвинений и сначала нужно повести медицинскую экспертизу.

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Заявления о «массовых убийствах» в Буче в ходе спецоперации России на Украине являются фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этим материалам нельзя доверять. Нашими специалистами выявлены признаки видеоподлогов и фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что эту тему стоит обсудить на самом высоком уровне и Россия выступала за диалог в Совбезе ООН, но инициативу заблокировали. Российские дипломаты продолжат работу по продвижению этой темы и РФ будет добиваться ее обсуждения на международном уровне, высказался Песков. На Украине в конце февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации. В воскресенье появились сведения о «массовых убийствах» в Буче с обвинением российских военных. В Минобороны РФ опровергли данную информацию. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина не предоставила доказательств своих обвинений и сначала нужно повести медицинскую экспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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