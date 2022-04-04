В Кремле объяснили, почему информация о ситуации в Буче — фейк

04 апреля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что ситуация в Буче нужно обсудить на международном уровне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления о «массовых убийствах» в Буче в ходе спецоперации России на Украине являются фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этим материалам нельзя доверять. Нашими специалистами выявлены признаки видеоподлогов и фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что эту тему стоит обсудить на самом высоком уровне и Россия выступала за диалог в Совбезе ООН, но инициативу заблокировали. Российские дипломаты продолжат работу по продвижению этой темы и РФ будет добиваться ее обсуждения на международном уровне, высказался Песков. На Украине в конце февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации. В воскресенье появились сведения о «массовых убийствах» в Буче с обвинением российских военных. В Минобороны РФ опровергли данную информацию. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина не предоставила доказательств своих обвинений и сначала нужно повести медицинскую экспертизу. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявления о «массовых убийствах» в Буче в ходе спецоперации России на Украине являются фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этим материалам нельзя доверять. Нашими специалистами выявлены признаки видеоподлогов и фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что эту тему стоит обсудить на самом высоком уровне и Россия выступала за диалог в Совбезе ООН, но инициативу заблокировали. Российские дипломаты продолжат работу по продвижению этой темы и РФ будет добиваться ее обсуждения на международном уровне, высказался Песков. На Украине в конце февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации. В воскресенье появились сведения о «массовых убийствах» в Буче с обвинением российских военных. В Минобороны РФ опровергли данную информацию. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина не предоставила доказательств своих обвинений и сначала нужно повести медицинскую экспертизу.