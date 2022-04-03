Минобороны: массовое убийство в Буче является постановкой ВСУ

03 апреля 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Украина распространила очередной фейк, сообщили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча являются очередной провокацией. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то „преступлениях“ российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией. За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», — сообщили в Минобороны. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. «Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь», — заключили в Минобороны. В ведомстве заявили, что видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча являются очередной провокацией. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то „преступлениях“ российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией. За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», — сообщили в Минобороны. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. «Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь», — заключили в Минобороны. В ведомстве заявили, что видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента.