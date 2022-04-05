В Госдуме предложили продлить майские каникулы до 10 дней

05 апреля 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Депутат Владислав Даванков считает, что длительные майские праздники граждане посвятят тому, чтобы осенью у них была еда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Майские праздники в 2022 году необходимо продлить до 10 дней, с 1 по 10 мая. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков. «Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии „Новые люди“ — в этом году сделать длинные майские праздники», — цитируют Владислава Даванкова в пресс-релизе партии, который поступил в URA.RU. По словам депутата, россиянам нужно выживать в нынешних условиях. Он указал на подорожание продуктов на фоне санкций. Депутат также подчеркнул, что тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40%. Он считает, что длительные майские праздники граждане посвятят тому, чтобы осенью у них была еда. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. На фоне этого стали дорожать, в том числе продукты питания на 30-40%. Президент России Владимир Путин заявлял, что ни один гражданин не останется без поддержки государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Майские праздники в 2022 году необходимо продлить до 10 дней, с 1 по 10 мая. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков. «Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии „Новые люди“ — в этом году сделать длинные майские праздники», — цитируют Владислава Даванкова в пресс-релизе партии, который поступил в URA.RU. По словам депутата, россиянам нужно выживать в нынешних условиях. Он указал на подорожание продуктов на фоне санкций. Депутат также подчеркнул, что тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40%. Он считает, что длительные майские праздники граждане посвятят тому, чтобы осенью у них была еда. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. На фоне этого стали дорожать, в том числе продукты питания на 30-40%. Президент России Владимир Путин заявлял, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.