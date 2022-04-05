Централизованная библиотечная система препятствовала выполнению контракта, считают в «Илир-24» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Частная охранная фирма «Илир-24» из города Красноярск выиграла конкурс по оказанию охранных услуг Централизованной библиотечной системе города Салехарда (ЯНАО), однако заказчик разорвал контракт спустя всего девять дней. В настоящее время предприятие судится с муниципальным учреждением, так как считает разрыв договора незаконным по причине того, что заказчик препятствовал выполнению работы.

«ООО частная охранная организация „Илир-24“ обратилась с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению культуры „Централизованная библиотечная система“ города Салехарда о признании недействительным решение от 20.01.2022 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта», — говорится в тексте судебного определения.

В начале 2022 года МБУ «Централизованная библиотечная система» города Салехарда выложила на портал Госзакупок контракт на сумму около 5 миллионов рублей, для найма охранной организации, который был заключен 11 января. Однако он был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 20 января.

«Частная охранная организация „Илир-24“ не могла приступить к работе в период с 11 января 2022 года по 20 января 2022 года из-за того, что истец не подписал с заказчиком акты о приемке объектов под охрану. Для начала работы также нужно было разработать должностную инструкцию охранника, а для нее необходимо получить положение об объектовом и пропускном режимах на объектах заказчика. После чего инструкция в соответствии с законом должна быть предоставлена в уполномоченный орган», — сообщили URA.RU в ЧОО «Илир-24».

Как добавили в компании, регламент о пропускном режиме на объекты был получен только 7 февраля. После его получения была разработана должностная инструкция, которая была отправлена для согласования, но ответа от заказчика не поступило. Однако вместо этого МБУ «ЦБС» обратилась в УФАС по ЯНАО для признания Красноярской ЧОО «Илир-24» недобросовестным поставщиком, для того чтобы запретить им участвовать в тендере. Но УФАС отказался включать компанию в списки недобросовестных организаций.

«Целью нашего оспаривания решения Заказчика является взыскание убытков и упущенной выгоды, так как для исполнения этого контракта мы понесли большие убытки на перелеты сотрудников, аренду жилья, командировочные расходы и выплаты в связи с простоем. В положительном исходе дела не сомневаемся», — добавили в «Илир-24».

Агентство обратилось за комментариями в МБУ «Централизованная библиотечная система» города Салехарда. На момент публикации ответа не поступило.

Обновлено в 17:14: «11 января 2022 года между МБУК „ЦБС“ и ООО ЧОО „Илир-24“ был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по физической охране объектов. В связи с неоднократным нарушением существенных условий контракта (отсутствие охранников на посту охраны, отсутствие у них соответствующих документов, подтверждающих правовой статус охранника), руководствуясь действующим законодательством, 20 января 2022 года принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», — сообщили URA.RU в МБУ «Централизованная библиотечная система».

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