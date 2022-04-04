Руководство ХК «Югра» объявило о планах на следующий сезон

В предстоящем сезоне клуб не планирует выступать в КХЛ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Хоккейный клуб «Югра» не планирует выступать в Континентальной хоккейной лиге в предстоящем сезоне. Это связано с недостатком финансов. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко.

«Клуб обладает необходимой инфраструктурой, административным аппаратом, показывает достойные спортивные результаты, имеет отличную хоккейную школу и молодежную команду. Единственное — требуется дополнительное внебюджетное финансирование. Подавать заявку на переход в КХЛ пока не планируем», — прокомментировал Филипенко.

Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что в следующем сезоне хельсинкский «Йокерит» и рижское «Динамо» в КХЛ заменят «Югра» и тольяттинская «Лада». Однако по заверениям Филипенко, информация об этом является слухом, на данный момент руководство клуба не ищет спонсора.

В нынешнем сезоне клуб выступает в Высшей хоккейной лиге. По итогам регулярного чемпионата югорчане завоевали Кубок Шелкового пути, сделав это второй раз подряд. 6 апреля клуб сыграет пятый матч полуфинальной серии с ХК «Динамо» из Санкт-Петербурга. «Югра» уступает в серии со счетом 1:3 и для выхода в финал хоккеистам нужно одержать победу в 3 матчах подряд.