Президент России Владимир Путин успокоил россиян в связи с ростом цен на продукты. Он заявил, что в стране есть возможность сделать цены ниже, чем на мировом рынке.
«Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке», — сообщил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». По мнению главы государства, власти РФ должны минимизировать внешнее воздействие на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания. Он считает, что мощности отечественных предприятий по производству зерна и масла перекрывают с избытком потребности РФ.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация. США и страны ЕС стали вводить в отношении России масштабные экономические санкции, которые со временем привели к росту цен на продукты. Они подорожали на 30%-40%. Президент России подчеркнул, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.
Президент России Владимир Путин успокоил россиян в связи с ростом цен на продукты. Он заявил, что в стране есть возможность сделать цены ниже, чем на мировом рынке. «Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке», — сообщил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». По мнению главы государства, власти РФ должны минимизировать внешнее воздействие на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания. Он считает, что мощности отечественных предприятий по производству зерна и масла перекрывают с избытком потребности РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация. США и страны ЕС стали вводить в отношении России масштабные экономические санкции, которые со временем привели к росту цен на продукты. Они подорожали на 30%-40%. Президент России подчеркнул, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.