Путин успокоил россиян в связи с ростом цен

05 апреля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что мощности отечественных предприятий по производству зерна и масла перекрывают с избытком потребности РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин успокоил россиян в связи с ростом цен на продукты. Он заявил, что в стране есть возможность сделать цены ниже, чем на мировом рынке. «Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке», — сообщил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». По мнению главы государства, власти РФ должны минимизировать внешнее воздействие на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания. Он считает, что мощности отечественных предприятий по производству зерна и масла перекрывают с избытком потребности РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация. США и страны ЕС стали вводить в отношении России масштабные экономические санкции, которые со временем привели к росту цен на продукты. Они подорожали на 30%-40%. Президент России подчеркнул, что ни один гражданин не останется без поддержки государства. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин успокоил россиян в связи с ростом цен на продукты. Он заявил, что в стране есть возможность сделать цены ниже, чем на мировом рынке. «Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке», — сообщил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». По мнению главы государства, власти РФ должны минимизировать внешнее воздействие на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания. Он считает, что мощности отечественных предприятий по производству зерна и масла перекрывают с избытком потребности РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация. США и страны ЕС стали вводить в отношении России масштабные экономические санкции, которые со временем привели к росту цен на продукты. Они подорожали на 30%-40%. Президент России подчеркнул, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.