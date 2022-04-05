Депутат Госдумы потребовал казнить Зеленского 05 апреля 2022 в 20:59 Размер текста - 17 + Депутат Госдумы РФ назвал Зеленского военным преступником Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна казнить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом URA.RU заявил депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Бородай. «Зеленский, кроме того, что клоун, он еще и военный преступник. России надо его поймать и казнить. Справедливый и честный суд объективно и по всей строгости закона должен вынести ему смертный приговор», — сообщил Александр Бородай. Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о необходимости сохранить жизнь Зеленского ради дальнейшего трибунала. Депутат Госдумы РФ, в свою очередь, посоветовал президенту Украины выучить слова «преступник», «суд» и «тюрьма». Эти слова стали ответом на предложение украинского лидера выучить российским властям слова «репарации» и «контрибуции». Произошло это после того, как Россия 24 февраля начала спецоперацию, направленную на защиту жителей и территорий Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия должна казнить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом URA.RU заявил депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Бородай. «Зеленский, кроме того, что клоун, он еще и военный преступник. России надо его поймать и казнить. Справедливый и честный суд объективно и по всей строгости закона должен вынести ему смертный приговор», — сообщил Александр Бородай. Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о необходимости сохранить жизнь Зеленского ради дальнейшего трибунала. Депутат Госдумы РФ, в свою очередь, посоветовал президенту Украины выучить слова «преступник», «суд» и «тюрьма». Эти слова стали ответом на предложение украинского лидера выучить российским властям слова «репарации» и «контрибуции». Произошло это после того, как Россия 24 февраля начала спецоперацию, направленную на защиту жителей и территорий Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям