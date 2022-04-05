Депутат Госдумы потребовал казнить Зеленского

Россия должна казнить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом URA.RU заявил депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Бородай.
«Зеленский, кроме того, что клоун, он еще и военный преступник. России надо его поймать и казнить. Справедливый и честный суд объективно и по всей строгости закона должен вынести ему смертный приговор», — сообщил Александр Бородай.
Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о необходимости сохранить жизнь Зеленского ради дальнейшего трибунала. Депутат Госдумы РФ, в свою очередь, посоветовал президенту Украины выучить слова «преступник», «суд» и «тюрьма». Эти слова стали ответом на предложение украинского лидера выучить российским властям слова «репарации» и «контрибуции». Произошло это после того, как Россия 24 февраля начала спецоперацию, направленную на защиту жителей и территорий Донбасса.
Россия должна казнить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом URA.RU заявил депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Бородай. «Зеленский, кроме того, что клоун, он еще и военный преступник. России надо его поймать и казнить. Справедливый и честный суд объективно и по всей строгости закона должен вынести ему смертный приговор», — сообщил Александр Бородай. Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о необходимости сохранить жизнь Зеленского ради дальнейшего трибунала. Депутат Госдумы РФ, в свою очередь, посоветовал президенту Украины выучить слова «преступник», «суд» и «тюрьма». Эти слова стали ответом на предложение украинского лидера выучить российским властям слова «репарации» и «контрибуции». Произошло это после того, как Россия 24 февраля начала спецоперацию, направленную на защиту жителей и территорий Донбасса.