Путин готов провести встречу с Трампом

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Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главой Белого дома была полезной. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена», — сказал Путин. Российский лидер отметил, что с большим уважением относится к намерению Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах.
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