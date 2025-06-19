Путин обезвредил главное оружие Запада против России

Президент Владимир Путин обезвредил, пусть и временно, главное оружие Запада (информационное) против России и направил его на Европу. На встрече с руководителями международных информагентств 18 июня в Петербурге российский лидер откровенно ответил на самые острые вопросы международной повестки. Как объяснили эксперты URA.RU, президент использовал тему конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, чтобы обличить лицемерие Запада и его ложь о России, и журналистам, даже из недружественных стран, привыкшим искажать факты, все же придется донести позицию российского лидера до своей аудитории.
Встреча с руководителями СМИ прошла в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, которая готовится к открытию после масштабной реконструкции, поздно вечером в первый день ПМЭФ. В ней приняли участие 14 журналистов из разных стран, включая западных — Британии, Германии, Испании, США, Франции. Главными темами стали Украина, резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, отношения России со странами, откуда приехали журналисты. Обсуждение выдалось откровенным и закончилось уже после полуночи.
Во вступительном слове Путин призвал всех хорошо выступить и идти отдыхать. «У вас еще будет много работы и завтра, и послезавтра», — настроил президент журналистов перед пленарным заседанием ПМЭФ, которое пройдет 20 июня.
Модератор встречи, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман дал привилегию задать первый вопрос генеральному директору Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанге. Ей было интересно узнать у президента, какие инициативы продвигает Россия для построения устойчивого мира.
"Есть все основания полагать, что мировая торговля будет замедляться. <...> Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры", — отметил Путин, добавив, что цель ПМЭФ — преодоление мировых проблем, в частности, в экономике.
Отвечая на вопрос гендиректора информагентства Xinhua (Китай) Фу Хуа, Путин отметил, что в России растет роль китайского языка, это происходит за счет расширения экономических связей. В России учится 50 тысяч китайских студентов, а стоимость двусторонних инвестпроектов составляет 200 млрд долларов, добавил президент. Глава государства признался, что его внучка свободно говорит на китайском, ее учит воспитатель. А ранее этот язык выучила его дочь.
Первым тему конфликта на Украине затронул руководитель службы новостей информационного агентства Deutsche Press Agentur (Германия) Мартин Романчик. Он узнал мнение Путина о возможности заменить президента США Дональда Трампа на канцлера ФРГ Фридриха Мерца в качестве посредника по Украине. Российский лидер отметил, что посредник должен быть нейтральным, а Берлин отправляет танки на Украину, при этом Москва открыта к диалогу.
"Если господин федеральный канцлер хочет позвонить и переговорить, я много раз говорил, что мы не отказываемся от контактов и мы всегда к этому открыты. Года полтора назад — два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер", — заметил Путин.
Затем последовало обсуждение другого не менее острого конфликта — на Ближнем Востоке. Эту тему поднял исполнительный редактор агентства Reuters (Великобритания) Саймон Робинсон.
«Было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана с одной стороны на его атомную деятельность — в том числе, на мирную атомную деятельность, разумеется, я имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах — так и обеспечить интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», — обозначил Путин позицию России по конфликту на Ближнем Востоке.
После вопросов об отношениях России с Индонезией и Казахстаном президент отреагировал на стремление НАТО перевооружиться. Директор по международным связям информационного агентства EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе спросил, видит ли Путин в этом угрозу для России.
"Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности", — заявил российский лидер.
Западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики, подчеркнул Путин. Те, кто говорят о том, что Россия готовится напасть на НАТО, не верят в это сами, продолжил президент, посоветовав Германии заняться спасением своего автопрома и повышением зарплат.
Отвечая на вопрос журналиста из Турции, первого заместителя генерального директора информационного агентства Anadolu Сердара Карагеза, Путин напомнил, скорее западной аудитории, первопричины конфликта на Украине. По его словам, нужно не просто урегулировать конфликт, но найти решение надолго. Россия хочет продолжать переговоры. Путин также выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским на завершающем этапе, чтобы «поставить точку». При этом документы должны быть подписаны легитимными властями Украины, иначе это выбросят в помойку, указал президент.
Другими темами обсуждения стали Союзное государство России и Белоруссии, его развитие, сотрудничество с Узбекистаном, обмеление Каспийского моря и совместное решение этой проблемы с Азербайджаном. Журналисты продолжали уточнять позицию президента по Украине и Ближнему Востоку. Один из самых острых вопросов задал главный редактор информации по Европе агентства France Press (Франция) Карим Тальби. Он спросил, что будет делать Россия, если завтра Израиль убьет лидера Ирана Али Хаменеи.
"Я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю", — твердо сказал Путин.
Путин использовал встречу с руководителями международных информагентств, чтобы донести до людей по всему миру правду о России, считает профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов. «Такой формат общения — это широкий рупор. Когда во встрече участвуют журналисты из разных стран, то тем из них, кто привык к откровенной пропаганде против России, становится сложнее врать. Если их коллеги корректно передадут слова Путина, а они исказят, то потеряют доверие читателей и зрителей», — пояснил политолог.
Это в большей степени касается европейцев, которые всячески подстрекают Украину на продолжение конфликта и создают из России образ абсолютного зла, продолжил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Речь идет о Британии, Прибалтике, Польше, других европейских странах. К ним еще следует отнести Канаду. В этих странах аудитория находится в информационном вакууме, им сложно получать объективную информацию о России, наших целях, жизни, ходе спецоперации и ее причинах. Общение Путина с руководителями СМИ — возможность сообщить все это миру из уст главы государства», — заявил собеседник URA.RU.
При этом основное внимание мировой общественности сейчас все же приковано к конфликту на Ближнем Востоке, тема Украины — пока поставлена на паузу, отметил Марат Баширов. Это хорошо видно по саммиту G7 в Канаде, прошедшем 16-17 июня, который по сути закончился для Владимира Зеленского ничем, он не получил там ни денег, ни встречи с Трампом, досрочно покинувшим встречу с союзниками из-за обострения между Ираном и Израилем.
Конфликт на Ближнем Востоке «удобен» для обличения двойных стандартов Запада, чем и воспользовался Путин во время общения с журналистами, отметил доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его мнению, между украинским кризисом и противостоянием Ирана и Израиля есть ряд любопытных параллелей, по которым хорошо видно лицемерие оппонентов России.
«Считается, что Иран хотел стать ядерной державой, поэтому Израиль начал наносить по нему удары. При этом в феврале 2022 года Зеленский заявил о возможности выхода Киева из Будапештского меморандума (фактически это означало намерение войти в ядерный клуб. — Прим. ред.). Второй момент — претензия Израиля к Ирану состоит в том, что Тегеран финансирует и вооружает группировки, которые потом устраивают теракты. Но Украина тоже поставляла оружие и даже отправляла своих боевиков для участия в боевых действиях против России в период чеченских войн. Это лишь несколько примеров двойных стандартов Запада. Против России он вводит санкции, а Израилю при похожих обстоятельствах оказывает полную поддержку», — объяснил Суздальцев.
Эксперты URA.RU считают, что прямой контакт Путина с аудиторией из недружественных стран должен повлиять на их отношение к России и на обстановку на международной арене в целом. Президент на встрече с руководителями СМИ решил сразу три задачи: показал истинные намерения России, обличил ложь Запада о конфликте на Украине, предостерег США от развязывания большой войны на Ближнем Востоке, предложив уладить конфликт между Ираном и Израилем посредством переговоров, резюмировали политологи.
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