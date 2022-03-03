Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить три слова

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, прокурор, бумаги
Зеленскому посоветовали выучить три слова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Алексей Черняк посоветовал выучить президенту Украины Владимиру Зеленскому три слова. Их он перечислил в беседе с журналистамию

«Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: «преступник», «суд» и «тюрьма», — сказал Черняк, его цитирует РИА «Новости». До этого Зеленский советовал российским властям учить слова «репарации» и «контрибуции». По словам депутата Госдумы РФ, Владимир Зеленский из президента Украины «превратился в военного преступника, который должен ответить на свои действия в международном трибунале».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию «страной-террористом». Произошло это после того, как утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Об оккупации Украины речи при этом не идет. В Минобороны РФ заявляют, что украинские националисты используют мирных жителей как живой щит, размещая военную технику в жилых кварталах.

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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Алексей Черняк посоветовал выучить президенту Украины Владимиру Зеленскому три слова. Их он перечислил в беседе с журналистамию «Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: «преступник», «суд» и «тюрьма», — сказал Черняк, его цитирует РИА «Новости». До этого Зеленский советовал российским властям учить слова «репарации» и «контрибуции». По словам депутата Госдумы РФ, Владимир Зеленский из президента Украины «превратился в военного преступника, который должен ответить на свои действия в международном трибунале». Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию «страной-террористом». Произошло это после того, как утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Об оккупации Украины речи при этом не идет. В Минобороны РФ заявляют, что украинские националисты используют мирных жителей как живой щит, размещая военную технику в жилых кварталах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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