Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить три слова 03 марта 2022 в 18:20 Размер текста - 17 + Зеленскому посоветовали выучить три слова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ от крымского региона Алексей Черняк посоветовал выучить президенту Украины Владимиру Зеленскому три слова. Их он перечислил в беседе с журналистамию «Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: «преступник», «суд» и «тюрьма», — сказал Черняк, его цитирует РИА «Новости». До этого Зеленский советовал российским властям учить слова «репарации» и «контрибуции». По словам депутата Госдумы РФ, Владимир Зеленский из президента Украины «превратился в военного преступника, который должен ответить на свои действия в международном трибунале». Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию «страной-террористом». Произошло это после того, как утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Об оккупации Украины речи при этом не идет. В Минобороны РФ заявляют, что украинские националисты используют мирных жителей как живой щит, размещая военную технику в жилых кварталах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Алексей Черняк посоветовал выучить президенту Украины Владимиру Зеленскому три слова. Их он перечислил в беседе с журналистамию «Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: «преступник», «суд» и «тюрьма», — сказал Черняк, его цитирует РИА «Новости». До этого Зеленский советовал российским властям учить слова «репарации» и «контрибуции». По словам депутата Госдумы РФ, Владимир Зеленский из президента Украины «превратился в военного преступника, который должен ответить на свои действия в международном трибунале». Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию «страной-террористом». Произошло это после того, как утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Об оккупации Украины речи при этом не идет. В Минобороны РФ заявляют, что украинские националисты используют мирных жителей как живой щит, размещая военную технику в жилых кварталах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям