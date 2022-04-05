Колокольцев начал реформу МВД с ликвидацией начальников полиции

05 апреля 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Глава МВД России делает систему управления МВД менее громоздкой Фото: Официальный сайт МВД России новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В МВД России готовится реформа управленческого аппарата, которая предусматривает ликвидацию должностей начальников полиции, которые одновременно по штату являются заместителями начальников территориальных и межрегиональных управлений министерства. Документ с планом реформирования, подписанный заместителем главы МВД генерал-лейтенантом Александром Кравченко, имеется в распоряжении URA.RU. Как следует из документа, реформа началась после анализа работы начальников управлений и главков МВД в регионах России и на районных уровнях, а также в межрегиональных органах министерства (управления на транспорте). Эксперты организационно-штатного управления МВД России выяснили, что у начальников упомянутых структур есть заместители, дублирующие функции руководства. Такими дублерами сейчас являются начальники полиции, их заместители, а также заместители начальников территориальных органов по общим вопросам. Предлагается, что после реформы у каждого начальника управления МВД останется два ключевых подчиненных — заместитель по оперативной работе и заместитель по охране общественного порядка. В случае одобрения главой МВД Владимиром Колокольцевым реформа вернет в правоохранительную систему структуру, известную с постсоветского периода. Так, до переименования в полицию у начальника территориального органа МВД России было три ключевых заместителя — начальник криминальной милиции (КМ), начальник милиции общественной безопасности и начальник следственного управления. После переименования функционал начальника КМ был расширен, что привело к управленческому дисбалансу. Высказать свое мнение по поводу предстоящих изменений всем руководителям управлений МВД России предлагается до 15 апреля 2022 года. Аргументированная позиция обрабатывается организационно-штатным управлением министерства. Сроки проведения реформы и ожидания по поводу ее эффективности неизвестны. Соответствующий запрос отправлен в пресс-службу МВД, на момент публикации ответ не получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В МВД России готовится реформа управленческого аппарата, которая предусматривает ликвидацию должностей начальников полиции, которые одновременно по штату являются заместителями начальников территориальных и межрегиональных управлений министерства. Документ с планом реформирования, подписанный заместителем главы МВД генерал-лейтенантом Александром Кравченко, имеется в распоряжении URA.RU. Как следует из документа, реформа началась после анализа работы начальников управлений и главков МВД в регионах России и на районных уровнях, а также в межрегиональных органах министерства (управления на транспорте). Эксперты организационно-штатного управления МВД России выяснили, что у начальников упомянутых структур есть заместители, дублирующие функции руководства. Такими дублерами сейчас являются начальники полиции, их заместители, а также заместители начальников территориальных органов по общим вопросам. Предлагается, что после реформы у каждого начальника управления МВД останется два ключевых подчиненных — заместитель по оперативной работе и заместитель по охране общественного порядка. В случае одобрения главой МВД Владимиром Колокольцевым реформа вернет в правоохранительную систему структуру, известную с постсоветского периода. Так, до переименования в полицию у начальника территориального органа МВД России было три ключевых заместителя — начальник криминальной милиции (КМ), начальник милиции общественной безопасности и начальник следственного управления. После переименования функционал начальника КМ был расширен, что привело к управленческому дисбалансу. Высказать свое мнение по поводу предстоящих изменений всем руководителям управлений МВД России предлагается до 15 апреля 2022 года. Аргументированная позиция обрабатывается организационно-штатным управлением министерства. Сроки проведения реформы и ожидания по поводу ее эффективности неизвестны. Соответствующий запрос отправлен в пресс-службу МВД, на момент публикации ответ не получен.