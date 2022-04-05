В Германии недовольны санкциями против России

05 апреля 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Берлинский таксист обвинил власти ФРГ в «обдираловке» граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Германии вместе с корпорациями наживаются на своих жителях на фоне подорожания топлива, связанного с антироссийскими санкциями. Об этом заявил местный житель Берлина, работающий таксистом. «Люди боятся за свое будущее и мало тратят. Не только на такси, но и на другие вещи. Я не думаю, что это нормально регулируется рынком, это скорее обдираловка.<….> Примерно два месяца назад баррель на рынке подорожал до 130, а сейчас он почти 90, 92, но цена [на топливо] все равно высокая, это никак не связано с рынком. Государство позволяет корпорациям наживаться и само зарабатывает на этом», — рассказал местный таксист изданию RT. Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным санкциями против России. Об этом рассказала член совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Ранее Германия отказалась выполнять требование президента России Владимира Путина оплачивать газ рублями. Российский лидер объявил соответствующий ультиматум в связи с усилившимся санкционным давлением западных стран. Евросоюз, США, Великобритания, Япония и ряд других государств обрушили новые ограничения на Россию из-за проведения РФ спецоперации по демилитаризации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Германии вместе с корпорациями наживаются на своих жителях на фоне подорожания топлива, связанного с антироссийскими санкциями. Об этом заявил местный житель Берлина, работающий таксистом. «Люди боятся за свое будущее и мало тратят. Не только на такси, но и на другие вещи. Я не думаю, что это нормально регулируется рынком, это скорее обдираловка.<….> Примерно два месяца назад баррель на рынке подорожал до 130, а сейчас он почти 90, 92, но цена [на топливо] все равно высокая, это никак не связано с рынком. Государство позволяет корпорациям наживаться и само зарабатывает на этом», — рассказал местный таксист изданию RT. Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным санкциями против России. Об этом рассказала член совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Ранее Германия отказалась выполнять требование президента России Владимира Путина оплачивать газ рублями. Российский лидер объявил соответствующий ультиматум в связи с усилившимся санкционным давлением западных стран. Евросоюз, США, Великобритания, Япония и ряд других государств обрушили новые ограничения на Россию из-за проведения РФ спецоперации по демилитаризации Украины.