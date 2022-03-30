Германия подстраховалась на случай отказа от российского газа

30 марта 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Соответствующее заявление сделал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. «Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого [оплаты за энергоносители в рублях] не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — приводятся слова Хабека на сайте Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. По словам министра, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом. «На этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб. В настоящее время проблем с поставками газа не наблюдается», — подытожил он. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Соответствующее заявление сделал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. «Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого [оплаты за энергоносители в рублях] не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — приводятся слова Хабека на сайте Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. По словам министра, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом. «На этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб. В настоящее время проблем с поставками газа не наблюдается», — подытожил он. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян.