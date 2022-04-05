МО: военные РФ уничтожили командный пункт теробороны на Украине

Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в Харьковской области. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
?????«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — заявил Конашенков, передает ТАСС.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. ВС РФ исправно выполняют свой долг на Украине. Так, например, Росгвардия уничтожила оружие ВСУ, с помощью которого обстреливали жилые дома.
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в Харьковской области. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. ?????«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — заявил Конашенков, передает ТАСС. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. ВС РФ исправно выполняют свой долг на Украине. Так, например, Росгвардия уничтожила оружие ВСУ, с помощью которого обстреливали жилые дома.