05 апреля 2022

МО: военные РФ уничтожили командный пункт теробороны на Украине

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, полигон, солдаты, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
Объекты инфраструктуры ВСУ уничтожены под Харьковом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в Харьковской области. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

?????«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — заявил Конашенков, передает ТАСС.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. ВС РФ исправно выполняют свой долг на Украине. Так, например, Росгвардия уничтожила оружие ВСУ, с помощью которого обстреливали жилые дома.

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Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в Харьковской области. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. ?????«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — заявил Конашенков, передает ТАСС. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. ВС РФ исправно выполняют свой долг на Украине. Так, например, Росгвардия уничтожила оружие ВСУ, с помощью которого обстреливали жилые дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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