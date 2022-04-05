МО: военные РФ уничтожили командный пункт теробороны на Украине 06 апреля 2022 в 00:04 Размер текста - 17 + Объекты инфраструктуры ВСУ уничтожены под Харьковом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в Харьковской области. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. ?????«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — заявил Конашенков, передает ТАСС. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. ВС РФ исправно выполняют свой долг на Украине. Так, например, Росгвардия уничтожила оружие ВСУ, с помощью которого обстреливали жилые дома. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в Харьковской области. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. ?????«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — заявил Конашенков, передает ТАСС. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. ВС РФ исправно выполняют свой долг на Украине. Так, например, Росгвардия уничтожила оружие ВСУ, с помощью которого обстреливали жилые дома. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям