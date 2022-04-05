Росгвардия уничтожила оружие ВСУ, обстреливающее жилые дома 05 апреля 2022 в 19:11 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили украинские системы залпового огня «Град» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Росгвардия ликвидировала батарею реактивных систем залпового огня «Град», обстреливающих жилые дома на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии РФ. «Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня „Град“ украинских националистов. Она наносила удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине», — сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснял, что одной их главных целей спецоперации является восстановление государственности республик ДНР и ЛНР, сообщает RT. Вооруженные силы РФ исправно выполняют свой военный долг в ходе действий на Украине. Так, к примеру, спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Росгвардия ликвидировала батарею реактивных систем залпового огня «Град», обстреливающих жилые дома на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии РФ. «Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня „Град“ украинских националистов. Она наносила удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине», — сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснял, что одной их главных целей спецоперации является восстановление государственности республик ДНР и ЛНР, сообщает RT. Вооруженные силы РФ исправно выполняют свой военный долг в ходе действий на Украине. Так, к примеру, спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям