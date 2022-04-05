Росгвардия уничтожила оружие ВСУ, обстреливающее жилые дома

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Репетиция прохода военной техники на улице 2-я Новосибирская. Екатеринбург, военные, система залпового огня, военная техника на марше, репетиция парада
ВС РФ уничтожили украинские системы залпового огня «Град» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Росгвардия ликвидировала батарею реактивных систем залпового огня «Град», обстреливающих жилые дома на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии РФ.

«Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня „Град“ украинских националистов. Она наносила удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине», — сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснял, что одной их главных целей спецоперации является восстановление государственности республик ДНР и ЛНР, сообщает RT.

Вооруженные силы РФ исправно выполняют свой военный долг в ходе действий на Украине. Так, к примеру, спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области.

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Росгвардия ликвидировала батарею реактивных систем залпового огня «Град», обстреливающих жилые дома на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии РФ. «Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня „Град“ украинских националистов. Она наносила удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине», — сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснял, что одной их главных целей спецоперации является восстановление государственности республик ДНР и ЛНР, сообщает RT. Вооруженные силы РФ исправно выполняют свой военный долг в ходе действий на Украине. Так, к примеру, спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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