Росгвардия ликвидировала батарею реактивных систем залпового огня «Град», обстреливающих жилые дома на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии РФ.
«Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня „Град“ украинских националистов. Она наносила удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине», — сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснял, что одной их главных целей спецоперации является восстановление государственности республик ДНР и ЛНР, сообщает RT.
Вооруженные силы РФ исправно выполняют свой военный долг в ходе действий на Украине. Так, к примеру, спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области.
Росгвардия ликвидировала батарею реактивных систем залпового огня «Град», обстреливающих жилые дома на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии РФ. «Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня „Град“ украинских националистов. Она наносила удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине», — сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснял, что одной их главных целей спецоперации является восстановление государственности республик ДНР и ЛНР, сообщает RT. Вооруженные силы РФ исправно выполняют свой военный долг в ходе действий на Украине. Так, к примеру, спецназовцы Росгвардии уничтожили диверсионную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области.