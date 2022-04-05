Врачи рассказали о необратимых нарушениях памяти после COVID

06 апреля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Нарушения памяти после COVID-19 могут быть необратимы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, высок риск того, что после перенесенного COVID нарушения памяти могут быть достаточно длительными или вовсе необратимыми. Об этом рассказали в НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. «У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми», — предупредила врач-терапевт Дарья Хавкина, передают «Известия». Она добавила, что наиболее часто когнитивные нарушения при коронавирусе встречаются у пожилых людей, у которых нет иммунитета против COVID, страдающих сахарным диабетом второго типа и ишемической болезнью сердца. При этом специалист отметила, что на сегодняшний день случаев, когда у пациентов встречается снижение памяти и умственной работоспособности стало гораздо меньше, чем в предыдущие два года пандемии. Дарья Хавкина считает, что причиной тому стали вакцинация, отработанные схемы лечения легочной инфекции, а также особенности циркулирующего сейчас штамма «Омикрон». Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что причиной длительного нарушения памяти является ни что иное, как повреждение сосудов из-за коронавируса. Вследствие этого происходит нехватка энергетических ресурсов, которые нужны для возникновения информационных сигналов между клетками нервной системы. Так как при больших энергозатратах происходит перераспределение энергетических ресурсов на самые важные жизненные участки, зоны памяти «остаются обедненными», сообщила специалист. По словам врача-невролога Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлии Евсютиной, у пациентов, переболевших коронавирусной инфекций часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. На это могут указывать головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах, а также снижение памяти, концентрации внимания и остроты зрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, высок риск того, что после перенесенного COVID нарушения памяти могут быть достаточно длительными или вовсе необратимыми. Об этом рассказали в НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. «У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми», — предупредила врач-терапевт Дарья Хавкина, передают «Известия». Она добавила, что наиболее часто когнитивные нарушения при коронавирусе встречаются у пожилых людей, у которых нет иммунитета против COVID, страдающих сахарным диабетом второго типа и ишемической болезнью сердца. При этом специалист отметила, что на сегодняшний день случаев, когда у пациентов встречается снижение памяти и умственной работоспособности стало гораздо меньше, чем в предыдущие два года пандемии. Дарья Хавкина считает, что причиной тому стали вакцинация, отработанные схемы лечения легочной инфекции, а также особенности циркулирующего сейчас штамма «Омикрон». Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что причиной длительного нарушения памяти является ни что иное, как повреждение сосудов из-за коронавируса. Вследствие этого происходит нехватка энергетических ресурсов, которые нужны для возникновения информационных сигналов между клетками нервной системы. Так как при больших энергозатратах происходит перераспределение энергетических ресурсов на самые важные жизненные участки, зоны памяти «остаются обедненными», сообщила специалист. По словам врача-невролога Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлии Евсютиной, у пациентов, переболевших коронавирусной инфекций часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. На это могут указывать головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах, а также снижение памяти, концентрации внимания и остроты зрения.