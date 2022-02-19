Врач назвала признаки нарушения работы мозга после COVID

Предотвратить развитие сердечно-сосудистых болезней можно с помощью ежегодной диспансеризации, считает Юлия Евсютина (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, сообщила врач-невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина. На хроническое нарушение мозгового кровообращения после COVID могут указывать головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах, а также снижение памяти, концентрации внимания и остроты зрения.

«Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, также усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует Юлию Евсютину радио Sputnik.

Невролог уточнила, что повреждения сосудов головного мозга могут быть как острыми, так и хроническими. На последние может указывать головная боль, головокружение, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания и остроты зрения. При появлении этих симптомов нужно сразу же обратиться к врачу, предупредила Евсютина.

К острым нарушениям мозгового кровообращения относятся инсульт и инфаркт головного мозга. По словам невролога, определить их можно по следующим симптомам: слабость или онемение в руке или ноге, нарушения памяти (человек не может вспомнить ни одного слова) и речи, перекос лица, выраженное головокружение и нарушение координации. В этом случае надо срочно вызывать скорую помощь.

Предотвратить развитие сердечно-сосудистых болезней можно с помощью ежегодной диспансеризации, считает Евсютина. Также она советует вести здоровый образ жизни.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU сообщил, что у пациентов с постковидом могут наблюдаться скачки артериального давления. Такой эффект могут дать поражения сосудов, сердца и головного мозга. Однако он уточнил, что нужно исключить другие заболевания.

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