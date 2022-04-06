В Госдуме почтили память Жириновского

06 апреля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призвал депутатов Государственной думы почтить память Владимира Жириновского минутой молчания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Государственной думы после сообщения спикера Вячеслава Володина о смерти лидера ЛДПР Владимира Владимира Жириновского почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. Видеозапись доступна в telegram-канале Володина. «Нам надо прервать с вами работу. Только что сообщили — после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память [минутой молчания]», — сказал Володин на заседании Госдумы. Владимир Жириновский был госпитализирован 9 февраля. У него диагностировали коронавирус, несмотря на то, что он 8 раз привился от этой инфекции. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. Позже СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского. В конце марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. 6 апреля в официальном telegram-канале партии ЛДПР сообщили, что на 76-году жизни Жириновский умер. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Государственной думы после сообщения спикера Вячеслава Володина о смерти лидера ЛДПР Владимира Владимира Жириновского почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. Видеозапись доступна в telegram-канале Володина. «Нам надо прервать с вами работу. Только что сообщили — после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память [минутой молчания]», — сказал Володин на заседании Госдумы. Владимир Жириновский был госпитализирован 9 февраля. У него диагностировали коронавирус, несмотря на то, что он 8 раз привился от этой инфекции. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. Позже СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского. В конце марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. 6 апреля в официальном telegram-канале партии ЛДПР сообщили, что на 76-году жизни Жириновский умер.