В Госдуме почтили память Жириновского

Депутаты Государственной думы после сообщения спикера Вячеслава Володина о смерти лидера ЛДПР Владимира Владимира Жириновского почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. Видеозапись доступна в telegram-канале Володина.
«Нам надо прервать с вами работу. Только что сообщили — после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память [минутой молчания]», — сказал Володин на заседании Госдумы.
Владимир Жириновский был госпитализирован 9 февраля. У него диагностировали коронавирус, несмотря на то, что он 8 раз привился от этой инфекции. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. Позже СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского.
В конце марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. 6 апреля в официальном telegram-канале партии ЛДПР сообщили, что на 76-году жизни Жириновский умер.
Депутаты Государственной думы после сообщения спикера Вячеслава Володина о смерти лидера ЛДПР Владимира Владимира Жириновского почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. Видеозапись доступна в telegram-канале Володина. «Нам надо прервать с вами работу. Только что сообщили — после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память [минутой молчания]», — сказал Володин на заседании Госдумы. Владимир Жириновский был госпитализирован 9 февраля. У него диагностировали коронавирус, несмотря на то, что он 8 раз привился от этой инфекции. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. Позже СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского. В конце марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. 6 апреля в официальном telegram-канале партии ЛДПР сообщили, что на 76-году жизни Жириновский умер.