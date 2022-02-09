Жириновский попал в больницу

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
С каким диагнозом Жириновский доставлен в больницу, не уточняется Фото:

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства не уточнил, с каким диагнозом политик был госпитализирован. При этом в пресс-службе партии сообщили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Ранее источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «Омикрон»-штаммом коронавируса. По словам инсайдера, в последнее время лидер ЛДПР полностью пропал из повестки и перестал появляться на публике.

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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. «Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства не уточнил, с каким диагнозом политик был госпитализирован. При этом в пресс-службе партии сообщили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать. Ранее источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «Омикрон»-штаммом коронавируса. По словам инсайдера, в последнее время лидер ЛДПР полностью пропал из повестки и перестал появляться на публике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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