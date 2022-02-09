Жириновский попал в больницу

С каким диагнозом Жириновский доставлен в больницу, не уточняется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства не уточнил, с каким диагнозом политик был госпитализирован. При этом в пресс-службе партии сообщили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Ранее источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «Омикрон»-штаммом коронавируса. По словам инсайдера, в последнее время лидер ЛДПР полностью пропал из повестки и перестал появляться на публике.