Bloomberg: США пытаются не пустить Путина на саммит G20

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Чиновники из США пытаются убедить Индонезию не пускать Владимира Путина на саммит G20, заявляет Bloomberg Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США оказывают давление на Индонезию и требуют от страны не пускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Официальные лица лихорадочно готовятся на случай, если президент Владимир Путин решит приехать. В этом году G20 принимает Индонезия. Официальные лица, в том числе из США, работают над тем, чтобы убедить Индонезию не пускать Путина», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее на исключении России из G20 настаивал президент США Джо Байден. В Китае выступили против такой инициативы, пишет RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал формат G20 важным, однако отметил, что в случае исключения России, «ничего страшного не произойдет».

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Власти США оказывают давление на Индонезию и требуют от страны не пускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Официальные лица лихорадочно готовятся на случай, если президент Владимир Путин решит приехать. В этом году G20 принимает Индонезия. Официальные лица, в том числе из США, работают над тем, чтобы убедить Индонезию не пускать Путина», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее на исключении России из G20 настаивал президент США Джо Байден. В Китае выступили против такой инициативы, пишет RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал формат G20 важным, однако отметил, что в случае исключения России, «ничего страшного не произойдет».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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