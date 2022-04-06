Bloomberg: США пытаются не пустить Путина на саммит G20

Чиновники из США пытаются убедить Индонезию не пускать Владимира Путина на саммит G20, заявляет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США оказывают давление на Индонезию и требуют от страны не пускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Официальные лица лихорадочно готовятся на случай, если президент Владимир Путин решит приехать. В этом году G20 принимает Индонезия. Официальные лица, в том числе из США, работают над тем, чтобы убедить Индонезию не пускать Путина», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее на исключении России из G20 настаивал президент США Джо Байден. В Китае выступили против такой инициативы, пишет RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал формат G20 важным, однако отметил, что в случае исключения России, «ничего страшного не произойдет».