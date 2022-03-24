Байден хочет исключения России из G20

25 марта 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Байден считает, что Россия должна покинуть G20 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе. «В том, что касается „Группы двадцати“, мой ответ — да», — сказал Байден, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о целесообразности исключения РФ из G20. Данное предложение обсуждалось, отметил президент. Байден заявил, что если другие страны не согласятся с инициативой, стоит рассмотреть вопрос о предоставлении Украине возможности присутствовать на встречах G20. Ранее Китай заступился за Россию в вопросе исключения страны из «большой двадцатки». Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что ни одна страна из G20 не имеет права лишить Россию членства в форуме. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на членов G20 с целью исключить Россию из «двадцатки». Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе. «В том, что касается „Группы двадцати“, мой ответ — да», — сказал Байден, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о целесообразности исключения РФ из G20. Данное предложение обсуждалось, отметил президент. Байден заявил, что если другие страны не согласятся с инициативой, стоит рассмотреть вопрос о предоставлении Украине возможности присутствовать на встречах G20. Ранее Китай заступился за Россию в вопросе исключения страны из «большой двадцатки». Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что ни одна страна из G20 не имеет права лишить Россию членства в форуме. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на членов G20 с целью исключить Россию из «двадцатки». Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.