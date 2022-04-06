Reuters: Венгрия приняла ультиматум Путина

06 апреля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Венгрия готова платить за российский газ рублями, заявил Виктор Орбан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Венгрия согласилась на ультиматум России об оплате поставок газа рублями. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра страны Виктора Орбана. «Оплата поставок российского газа в рублях не является проблемой. Если Россия просит платить в рублях — будем платить в рублях», — передает Reuters слова Орбана. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Венгрия согласилась на ультиматум России об оплате поставок газа рублями. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра страны Виктора Орбана. «Оплата поставок российского газа в рублях не является проблемой. Если Россия просит платить в рублях — будем платить в рублях», — передает Reuters слова Орбана. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».