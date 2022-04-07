Reuters: Евросоюз отложит запрет на импорт угля из России

Запрет на импорт угля из РФ вступит в силу на месяц позже Фото: Анна Шерстнева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Полный запрет Евросоюза на российский уголь будет перенесен на середину августа 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

«Посланники Европейского Союза должны одобрить в четверг запрет на российский уголь, который вступит в силу с середины августа, на месяц позже, чем первоначально предлагалось. После утверждения это станет первым запретом ЕС на любой импорт энергоносителей из России с начала того, что Кремль называет „спецоперацией“ на Украине 24 февраля», — сообщает Reuters.

Ранее страны Евросоюза заявили о готовности отказаться от импорта угля и нефти из России. В частности, об этом заявили в Германии. В США, в свою очередь, заявили о полном запрете на весь импорт газа и нефти из России. Канада ввела запрет на импорт определенных нефтепродуктов.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».