Путин лично простится с Жириновским

07 апреля 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетит похороны лидера ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Президент России Владимир Путин лично приедет на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Президент обязательно попрощается с Владимиром Вольфовичем», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России. «Всегда то, что он делал, было направлено на улучшение жизни наших людей и на укрепление нашей страны», — подытожил он. С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Все это время в СМИ появлялись разные данные о состоянии здоровья политика: инсайдеры регулярно говорили, что оно ухудшается, а в партии это опровергали. О том, что Жириновского не стало, на заседании Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин лично приедет на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Президент обязательно попрощается с Владимиром Вольфовичем», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России. «Всегда то, что он делал, было направлено на улучшение жизни наших людей и на укрепление нашей страны», — подытожил он. С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Все это время в СМИ появлялись разные данные о состоянии здоровья политика: инсайдеры регулярно говорили, что оно ухудшается, а в партии это опровергали. О том, что Жириновского не стало, на заседании Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий.