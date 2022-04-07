Путин лично простится с Жириновским

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин посетит похороны лидера ЛДПР Фото:
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Умер Владимир Жириновский

Президент России Владимир Путин лично приедет на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Президент обязательно попрощается с Владимиром Вольфовичем», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU.

Представитель Кремля также отметил, что Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России. «Всегда то, что он делал, было направлено на улучшение жизни наших людей и на укрепление нашей страны», — подытожил он.

С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Все это время в СМИ появлялись разные данные о состоянии здоровья политика: инсайдеры регулярно говорили, что оно ухудшается, а в партии это опровергали. О том, что Жириновского не стало, на заседании Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий.

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Президент России Владимир Путин лично приедет на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Президент обязательно попрощается с Владимиром Вольфовичем», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России. «Всегда то, что он делал, было направлено на улучшение жизни наших людей и на укрепление нашей страны», — подытожил он. С 9 февраля политик находился в больнице, у него диагностировали коронавирус. Все это время в СМИ появлялись разные данные о состоянии здоровья политика: инсайдеры регулярно говорили, что оно ухудшается, а в партии это опровергали. О том, что Жириновского не стало, на заседании Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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