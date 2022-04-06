ТАСС назвал имя возможного преемника Жириновского

Леонид Слуцкий временно займет пост Владимира Жириновского, пишет ТАСС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий временно займет пост лидера партии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в партии.

«Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий», — сообщил источник. При этом в партии временно взяли тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

Ранее в ЛДПР сообщили о смерти Владимира Жириновского. Политик скончался после продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского и отметил, что он был энергичным и опытным политиком.