В Кургане отметили годовщину образования ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотни человек — представители политических партий, общественных организаций, ветераны, кадеты, депутаты и чиновники — пришли на празднование годовщины образования Донецкой Народной Республики. Курганцы выразили поддержку братскому народу, президенту и Вооруженным Силам России, передает журналист URA.RU.

Власть представляли председатели областной и городской дум Игорь Прозоров и Дмитрий Фролов. «Для всех нас со школьных времен Украина воспринималась как родная земля. С нашей культурой и нашими традициями. Но в последние годы на территории Украины разыгралась настоящая трагедия. Восемь лет геноцида собственного народа. Восемь лет борьбы жителей Донбасса за жизни своих родных и близких. Душой и сердцем мы находимся рядом с ними», — сказал спикер областного парламента. Фролов также заострил внимание на том, что Россия всячески пыталась урегулировать ситуацию мирным путем, но ей не оставили выбора.

Единороссы в знак солидарности с армией повязали на рукава белые ленты (опознавательный знак наших солдат на Украине), что выделило их среди других партийцев. Под флагами традиционно вышли КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». ЛДПР не было — партия скорбит по своему лидеру: Владимир Жириновский скончался 6 апреля.

На митинге выступили представители организаций ветеранов, депутат гордумы Наталья Семина, кадеты. Прозвучали песни в исполнении творческих коллективов.

7 апреля 2014 года была провозглашена независимость ДНР и принята декларация о ее суверенитете. Ранее там состоялся референдум.

На праздник пришел председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники администрации Кургана также посетили митинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Празднование провозглашения ДНР независимости прошло на Троицкой площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунисты и справедливороссы пришли на праздник с флагами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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