ВОЗ объявила о распространении нового заразного штамма COVID

08 апреля 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

Новый штамм может стать самым заразным за всю историю пандемии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о распространении нового штамма коронавируса XE, по предварительным оценкам, самого заразного среди предшествующих. Об этом сообщила американская газета Los Angeles Times. «Согласно результатам предварительных исследований ВОЗ, новый штамм XE может быть на 10% более заразный, чем „Омикрон BA.2“ [известный как „стелс-омикрон“]», — сообщает издание. Однако, эти предположения еще нуждаются в подтверждающих исследованиях, подчеркивают ученые. Ранее URA.RU сообщало об угрозе новой волны заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма BA.2 — «стелс-омикрона». Позже главный детский иммунолог минздрава Свердловской области заявила, что свойства штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. «„Омикрон“ пришел, чтобы закончить пандемию, при этом не вызывая тяжелых форм и высокой летальности», — отметила Ирина Тузанкина. Однако, врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Национальной службе новостей» напомнил о необходимости ревакцинации населения от COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о распространении нового штамма коронавируса XE, по предварительным оценкам, самого заразного среди предшествующих. Об этом сообщила американская газета Los Angeles Times. «Согласно результатам предварительных исследований ВОЗ, новый штамм XE может быть на 10% более заразный, чем „Омикрон BA.2“ [известный как „стелс-омикрон“]», — сообщает издание. Однако, эти предположения еще нуждаются в подтверждающих исследованиях, подчеркивают ученые. Ранее URA.RU сообщало об угрозе новой волны заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма BA.2 — «стелс-омикрона». Позже главный детский иммунолог минздрава Свердловской области заявила, что свойства штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. «„Омикрон“ пришел, чтобы закончить пандемию, при этом не вызывая тяжелых форм и высокой летальности», — отметила Ирина Тузанкина. Однако, врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Национальной службе новостей» напомнил о необходимости ревакцинации населения от COVID-19.