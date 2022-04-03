Свердловский иммунолог предрекла скорый конец пандемии COVID

04 апреля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

«Омикрон» у детей может протекать с признаками респираторного заболевания Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свойства штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. С таким заявлением выступила главный детский иммунолог минздрава Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина на пресс-конференции, посвященной текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19. «За месяц „Омикрон“ вытеснил все агрессивные штаммы, которые вызывали тяжелые формы, где требовалась госпитализация. „Омикрон“ пришел, чтобы закончить пандемию, при этом не вызывая тяжелых форм и высокой летальности», — отметила Тузанкина в ТАСС. Болезнь у детей может протекать с признаками респираторного заболевания. «Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом „Омикрон“, так же как и другие ОРВИ, чаще всего в легкой форме. Как правило, тяжело переносят болезнь дети с хроническими заболеваниями. По итогу штамм коронавируса „Омикрон“ станет сезонным», — резюмировала Ирина Тузанкина. Ранее URA.RU писало, что через месяц в России начнется новая волна заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма BA.2 —«стелс-омикрона», который стал причиной роста заболеваемости в других странах. Такой прогноз в беседе дал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов. Свердловские власти из-за по-прежнему высокого уровня суточной заболеваемости продлили масочный режим в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свойства штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. С таким заявлением выступила главный детский иммунолог минздрава Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина на пресс-конференции, посвященной текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19. «За месяц „Омикрон“ вытеснил все агрессивные штаммы, которые вызывали тяжелые формы, где требовалась госпитализация. „Омикрон“ пришел, чтобы закончить пандемию, при этом не вызывая тяжелых форм и высокой летальности», — отметила Тузанкина в ТАСС. Болезнь у детей может протекать с признаками респираторного заболевания. «Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом „Омикрон“, так же как и другие ОРВИ, чаще всего в легкой форме. Как правило, тяжело переносят болезнь дети с хроническими заболеваниями. По итогу штамм коронавируса „Омикрон“ станет сезонным», — резюмировала Ирина Тузанкина. Ранее URA.RU писало, что через месяц в России начнется новая волна заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма BA.2 —«стелс-омикрона», который стал причиной роста заболеваемости в других странах. Такой прогноз в беседе дал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов. Свердловские власти из-за по-прежнему высокого уровня суточной заболеваемости продлили масочный режим в регионе.