Вирусолог назвал причину шестой волны коронавируса в России

03 апреля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Заболеваемость COVID-19 поднимается через месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Через месяц в России начнется новая волна заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма BA.2 —«стелс-омикрона», который стал причиной роста заболеваемости в других странах. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов. «„Стелс-омикрон“ даже не предвестник, а причина шестой волны. Я все-таки надеюсь, что она будет пониже, хотя то, что мы видим в Европе… Он будет чуть менее быстрым, чем „омикрон“, потому что у него преимущество по инфективности перед „омикроном“ не настолько высокие, как преимущество „омикрона“ перед „дельтой“ были. „Омикрон“ перед „дельту“ вытеснил буквально по щелчку пальцев», — сказал Александр Чепурнов. Что касается сроков, то вирусолог считает, что подъем заболеваемости начнется через месяц. «Я думаю, что через месяц подойдет „стелс-омикрон“. Все новые подъемы заболеваемости, которые сейчас идут, и Китай, в том числе, потому что он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно», — добавил он. Собеседник URA.RU отметил, что закрытое авиасообщение с Европой не сможет защитить страну от распространения «стелс-омикрона». «Это сыграет роль с точки зрения того, что чуть позднее придет, чем пришла бы. А поскольку сообщение все равно есть, все равно летают, то волна к нам придет не через Стамбул, так через Дубай», — уточнил специалист. 31 марта в Германии зарегистрировали 565 139 случаев коронавируса, что стало рекордом для страны за всю пандемию. Также высокая заболеваемость наблюдается в Австрии, Китае, Франции и других государствах. Тем временем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» в России растет, и он есть уже практически во всех регионах страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Через месяц в России начнется новая волна заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма BA.2 —«стелс-омикрона», который стал причиной роста заболеваемости в других странах. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов. «„Стелс-омикрон“ даже не предвестник, а причина шестой волны. Я все-таки надеюсь, что она будет пониже, хотя то, что мы видим в Европе… Он будет чуть менее быстрым, чем „омикрон“, потому что у него преимущество по инфективности перед „омикроном“ не настолько высокие, как преимущество „омикрона“ перед „дельтой“ были. „Омикрон“ перед „дельту“ вытеснил буквально по щелчку пальцев», — сказал Александр Чепурнов. Что касается сроков, то вирусолог считает, что подъем заболеваемости начнется через месяц. «Я думаю, что через месяц подойдет „стелс-омикрон“. Все новые подъемы заболеваемости, которые сейчас идут, и Китай, в том числе, потому что он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно», — добавил он. Собеседник URA.RU отметил, что закрытое авиасообщение с Европой не сможет защитить страну от распространения «стелс-омикрона». «Это сыграет роль с точки зрения того, что чуть позднее придет, чем пришла бы. А поскольку сообщение все равно есть, все равно летают, то волна к нам придет не через Стамбул, так через Дубай», — уточнил специалист. 31 марта в Германии зарегистрировали 565 139 случаев коронавируса, что стало рекордом для страны за всю пандемию. Также высокая заболеваемость наблюдается в Австрии, Китае, Франции и других государствах. Тем временем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» в России растет, и он есть уже практически во всех регионах страны.