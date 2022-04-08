Тюменские актеры довели Алену Водонаеву до слез

Алена Водонаева посетила спектакль тюменского драмтеатра и осталась в восторгеФото: Алена Водонаева, социальные сети
Телеведущая и блогер Алена Водонаева посетила в Москве спектакль труппы Тюменского драматического театра и чуть не расплакалась от нахлынувших на нее чувств. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.
«Вы лучшие! Игра, харизма актеров, хореография, костюмы, декорации. Спасибо за эмоции. Я чуть не расплакалась в конце от восторга», — написала Водонаева в своих социальных сетях.
Девушка посетила мюзикл «Семейка Аддамс», который на сцене Большого драматического театра продемонстрировали актеры тюменского драмтеатра. Труппа приехала в Москву в рамках премии «Золотая маска». Тюменские актеры претендуют на награду в девяти номинациях.
Ранее URA.RU писало, что уроженку Тюмени Алену Водонаеву выгнали из шоу «Звезды в Африке». Блогер назвала свое участие в последнем испытании проекта позором.
Телеведущая и блогер Алена Водонаева посетила в Москве спектакль труппы Тюменского драматического театра и чуть не расплакалась от нахлынувших на нее чувств. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. «Вы лучшие! Игра, харизма актеров, хореография, костюмы, декорации. Спасибо за эмоции. Я чуть не расплакалась в конце от восторга», — написала Водонаева в своих социальных сетях. Девушка посетила мюзикл «Семейка Аддамс», который на сцене Большого драматического театра продемонстрировали актеры тюменского драмтеатра. Труппа приехала в Москву в рамках премии «Золотая маска». Тюменские актеры претендуют на награду в девяти номинациях. Ранее URA.RU писало, что уроженку Тюмени Алену Водонаеву выгнали из шоу «Звезды в Африке». Блогер назвала свое участие в последнем испытании проекта позором.