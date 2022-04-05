Блогер Алена Водонаева (родом из Тюмени) покинула проект «Звезды в Африке», так как другие участники проголосовали против нее, и девушка не смогла победить в финальном испытании. Проект телеканала ТНТ тюменка покинула в шестом выпуске шоу.
«Игры в „белое пальто“ — это фальшь, блеф и ложь. Сегодня в очередной раз это стало понятно. Есть заговоры, и это очевидно», — так Алена Водонаева прокомментировала то, что участники «Звезды в Африке» проголосовали против ее нахождения на проекте.
В финальном испытании на вылет девушка сразилась с актером Вячеславом Чепурченко («Легенда №17», «Жуки»). Соперникам нужно было запускать руки в ящики со змеями, тараканами и крабами. Себе на подмогу Водонаева позвала резидента Comedy Club Олега Верещагина, а Чепурченко — тиктокершу Валю Карнавал. По итогу команда последних быстрее справилась с задачей.
«Злость, позор, стыд. Целый спектр чувств и эмоций, не очень хороших. Я считаю, что это задание можно было сделать», — высказалась Водонаева о своем поражении.
Блогер Алена Водонаева (родом из Тюмени) покинула проект «Звезды в Африке», так как другие участники проголосовали против нее, и девушка не смогла победить в финальном испытании. Проект телеканала ТНТ тюменка покинула в шестом выпуске шоу. «Игры в „белое пальто“ — это фальшь, блеф и ложь. Сегодня в очередной раз это стало понятно. Есть заговоры, и это очевидно», — так Алена Водонаева прокомментировала то, что участники «Звезды в Африке» проголосовали против ее нахождения на проекте. В финальном испытании на вылет девушка сразилась с актером Вячеславом Чепурченко («Легенда №17», «Жуки»). Соперникам нужно было запускать руки в ящики со змеями, тараканами и крабами. Себе на подмогу Водонаева позвала резидента Comedy Club Олега Верещагина, а Чепурченко — тиктокершу Валю Карнавал. По итогу команда последних быстрее справилась с задачей. «Злость, позор, стыд. Целый спектр чувств и эмоций, не очень хороших. Я считаю, что это задание можно было сделать», — высказалась Водонаева о своем поражении. Ранее URA.RU писало, что ради участия в экстремальном шоу Алена Водонаева отправилась голодать в Африку. До этого тюменка раскритиковала тех, кто просил у нее деньги на погашение кредитов. Люди атаковали аккаунт телеведущей после того, как она заявила, что купит отдельную квартиру для своего кота.