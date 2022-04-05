Алену Водонаеву выгнали из Африки и с телепроекта ТНТ. «Злость, позор, стыд»

05 апреля 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Алену Водонаеву выгнали из шоу «Звезды в Африке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер Алена Водонаева (родом из Тюмени) покинула проект «Звезды в Африке», так как другие участники проголосовали против нее, и девушка не смогла победить в финальном испытании. Проект телеканала ТНТ тюменка покинула в шестом выпуске шоу. «Игры в „белое пальто“ — это фальшь, блеф и ложь. Сегодня в очередной раз это стало понятно. Есть заговоры, и это очевидно», — так Алена Водонаева прокомментировала то, что участники «Звезды в Африке» проголосовали против ее нахождения на проекте. В финальном испытании на вылет девушка сразилась с актером Вячеславом Чепурченко («Легенда №17», «Жуки»). Соперникам нужно было запускать руки в ящики со змеями, тараканами и крабами. Себе на подмогу Водонаева позвала резидента Comedy Club Олега Верещагина, а Чепурченко — тиктокершу Валю Карнавал. По итогу команда последних быстрее справилась с задачей. «Злость, позор, стыд. Целый спектр чувств и эмоций, не очень хороших. Я считаю, что это задание можно было сделать», — высказалась Водонаева о своем поражении. Ранее URA.RU писало, что ради участия в экстремальном шоу Алена Водонаева отправилась голодать в Африку. До этого тюменка раскритиковала тех, кто просил у нее деньги на погашение кредитов. Люди атаковали аккаунт телеведущей после того, как она заявила, что купит отдельную квартиру для своего кота. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Блогер Алена Водонаева (родом из Тюмени) покинула проект «Звезды в Африке», так как другие участники проголосовали против нее, и девушка не смогла победить в финальном испытании. Проект телеканала ТНТ тюменка покинула в шестом выпуске шоу. «Игры в „белое пальто“ — это фальшь, блеф и ложь. Сегодня в очередной раз это стало понятно. Есть заговоры, и это очевидно», — так Алена Водонаева прокомментировала то, что участники «Звезды в Африке» проголосовали против ее нахождения на проекте. В финальном испытании на вылет девушка сразилась с актером Вячеславом Чепурченко («Легенда №17», «Жуки»). Соперникам нужно было запускать руки в ящики со змеями, тараканами и крабами. Себе на подмогу Водонаева позвала резидента Comedy Club Олега Верещагина, а Чепурченко — тиктокершу Валю Карнавал. По итогу команда последних быстрее справилась с задачей. «Злость, позор, стыд. Целый спектр чувств и эмоций, не очень хороших. Я считаю, что это задание можно было сделать», — высказалась Водонаева о своем поражении. Ранее URA.RU писало, что ради участия в экстремальном шоу Алена Водонаева отправилась голодать в Африку. До этого тюменка раскритиковала тех, кто просил у нее деньги на погашение кредитов. Люди атаковали аккаунт телеведущей после того, как она заявила, что купит отдельную квартиру для своего кота.